Unas 500 personas se manifiestan en Palma contra la amnistía al grito de "España no se vende"

Unas 500 personas, convocadas por Foro Baleares y Sociedad Civil, entre ellas el diputado por Baleares de Vox en el Congreso, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, se han manifestado este sábado, ante la sede del PSOE de Palma, después de recorrer algunas de las principales calles de 'Ciutat', desde frente a la Delegación del Gobierno en Baleares, contra la amnistía, acordada por los socialistas y Junts per Catalunya, al grito de "España no se vende". Los congregados se han manifestado, por quinto día consecutivo, en contra de la amnistía y del acuerdo firmado por el PSOE y Junts que "a los únicos que beneficia es a los golpistas" , ha explicado el fundador de Foro Baleares, Cosme Bernat Brull, quien ha añadido que "estas movilizaciones no son una cuestión de izquierdas ni de derechas", sino de "la mayoría de españoles, que son los que están en contra de todo ello". ((Habrá ampliación))