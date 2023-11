Sans (ERC) afirma que las protestas ante las sedes del PSOE son "totalmente antidemocráticas"

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha afirmado que las protestas ante la sede del PSOE por la ley de amnistía son "totalmente antidemocráticas" y ha mandado el apoyo de su partido al partido socialista. En una entrevista en Ràdio 4 recogida este sábado por Europa Press, ha dicho que le preocupa "ver cómo se vulnera la ley de memoria democrática constantemente con estas referencias al franquismo y con esta voluntad antidemocrática de frenar avances". Al preguntársele si piensa que son protestas contra la amnistía, ha respondido que no, y ha asegurado que "no son protestas para la democracia, sino todo lo contrario". Ha considerado textualmente que las negociaciones con el PSOE para la ley de amnistía han sido complicadas y largas porque "hay muchas implicaciones y seguramente porque todo esto se tenía que hacer con la represión bien vigente". LA AMNISTÍA "NO RESUELVE NADA" Según ella, la amnistía pone el contador a cero pero "no resuelve nada", y ha apuntado que lo que se debe hacer es abordar el problema de la soberanía, que es el real conflicto político que hay en el Estado, en sus palabras. "Aceptaremos el resultado, aunque sea un resultado que no nos guste", ha asegurado sobre un hipotético referéndum para la autodeterminación de Cataluña. PACTO PSOE-JUNTS Preguntada por si ERC habría conseguido lo mismo sin la presión de Junts al PSOE y viceversa, ha respondido que el escenario actual es distinto al de la anterior y esto provoca que el PSOE "dependa de los diputados independentistas sí o sí". "Seguramente esta aritmética parlamentaria ha ayudado a conseguir cosas que en un contexto anterior, con la aritmética parlamentaria anterior, era más difícil conseguir", ha añadido.