Sánchez interviene hoy en el Congreso de los socialistas europeos marcado por la reciente dimisión de Costa

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, interviene este sábado en el pleno del Congreso que el Partido Socialista Europeo (PES) celebra en Málaga. Una cita que viene marcada por la reciente dimisión del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, que será el gran ausente. Sánchez acude al Congreso, que marcará la línea política de los socialistas de cara a las elecciones europeas de junio de 2024, a solo unos días de ser reelegido presidente del Gobierno, toda vez que la sesión de investidura tiene visos de celebrarse la próxima semana. Sin embargo, los planes del PSOE eran otros. El escenario ideal pasaba por haber cerrado los acuerdos con los grupos parlamentarios, principalmente Junts y el expresidente catalán Carles Puigdemont, hace días y que esta semana se hubiera celebrado la investidura en el Congreso de los Diputados. De este modo, Sánchez ya sería presidente y llegaría a la reunión con sus colegas europeos con todo resuelto para marcar perfil internacional y recibir las felicitaciones de sus pares. En todo caso, ya tiene el camino despejado para la investidura después de cerrar varios acuerdos en las últimas horas, el más complicado con Junts, firmado en Bélgica después de que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán tuviese que permanecer cinco días en la capital belga negociando con los posconvergentes. Además, este mismo viernes ha firmado pactos con PNV y Coalición Canaria y ya tiene 179 votos afirmativos, tres más de la mayoría absoluta requerida. Con Sánchez ya con un pie en La Moncloa, la nota negativa para los socialistas será la precipitada dimisión de Costa, que dejó su cargo este mismo martes después de que la Fiscalía de Portugal le incluyera en una investigación por presuntos delitos de prevaricación y corrupción vinculados al sector del litio y el hidrógeno verde. SÁNCHEZ Y EL PSOE NO SE HAN PRONUNCIADO Aunque Costa no ha sido acusado por el momento, este mismo martes la Policía registró su residencia oficial para examinar el despacho de su jefe de gabinete, Vítor Escária, quien fue detenido, al igual que el alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y del empresario Diogo Lacerda Machado, amigo íntimo de Costa. En el momento de dimitir, Costa insistió en su inocencia y afirmó que no había cometido ningún acto ilícito ni censurable, aunque justificó su salida en que la dignidad del cargo es incompatible con cualquier tipo de sospecha. Hasta este momento nadie en el Gobierno español ni en el PSOE se ha pronunciado sobre la dimisión de Costa. Cabe mencionar que Sánchez y el líder portugués mantienen una muy buena relación y han celebrado varias cumbres bilaterales en los últimos meses. De hecho en diciembre de 2022 presentaron el proyecto H2Med, el primer gran corredor de hidrógeno de la Unión Europea que va a conectar Portugal y España con Francia. Sánchez y Costa, dieron luz verde al proyecto en una cumbre en Alicante junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. MANIFESTACIÓN ANTE LA BILATERAL SÁNCHEZ SCHOLZ A pesar de los contratiempos de última hora la cita de este fin de semana reviste importancia para los socialistas y Sánchez llega a la ciudad andaluza este mismo viernes. De hecho a las 18.30 horas mantendrá una reunión bilateral con el canciller alemán, Olaf Scholz en la sede de la subdelegación del Gobierno. A esa hora hay convocada una manifestación ante este edificio, en protesta por la ley de amnistía pactada por el PSOE y las formaciones independentistas, en línea con la que se han llevado a cabo en los últimos días ante las sedes socialistas. Las más numerosas han sido en Madrid, han llegado a congregar hasta 8.000 personas y acabado en disturbios violentos, con decenas de detenidos y heridos. Después de esta reunión, el presidente del PES Stefan Löfven dará la bienvenida a los principales líderes socialistas que acuden al acto: Scholz, Sánchez, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el primer ministro de Rumanía, Marcel Ciolacu, y también los comisarios europeos socialistas y los líderes del partido en el resto del continente. Todos ellos asistirán a una cena de alto nivel este viernes. MARCAR LAS PRIORIDADES PARA LOS PRÓXIMOS MESES El congreso del PES, se lleva a cabo con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y reúne a dirigentes militantes y simpatizantes de todo el continente. Bajo el lema "Adelante Europa: Soluciones progresistas a los retos globales", discutirán cómo abordar las prioridades políticas para afrontar los actuales desafíos en la UE y en el mundo. Durante el Congreso, elegirán a su nueva cúpula directiva, y se adoptará una resolución con las prioridades para el partido, que sentará las bases de cara a las próximas elecciones europeas en junio de 2024. Sánchez, participará en la sesión del sábado por la mañana, junto con otros jefes de Estados y comisarios europeos. En la actualidad, los partidos miembros del PES encabezan cinco gobiernos de la UE (España, Alemania, Dinamarca, Rumanía y Malta).