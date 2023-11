PSE augura que, tras la investidura de Sánchez, "los que mandan en el PP volverán a Génova a pedir la cabeza de Feijóo"

El parlamentario del PSE-EE Alberto Alonso ha augurado que "los que realmente mandan en el PP", que han decidido que "lo que no ganan por las urnas lo piensan ganar a golpe del populismo más rancio" con manifestaciones ante la sede del PSOE, después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno "volverán a Génova a pedir la cabeza de Alberto Núñez Feijóo". Los parlamentarios vascos se han referido, en un debate en Radio Euskadi, a las protestas organizadas ante la sede del PSOE en Madrid contra el proyecto de Ley de amnistía acordado por los socialistas con Junts para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno durante las que se han producido altercados. El parlamentario del PNV y presidente del ABB, José Antonio Suso, ha explicado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido que se desconvoquen estas manifestaciones porque "estaban dando lugar a violencia permanente". Tras considerar que manifestarse es "legítimo y cualquier persona se puede manifestar", ha remarcado que "otra cosa es qué sucede en esas manifestaciones". Así, ha afirmado que "si las manifestaciones son pacíficas, nada podemos decir", pero en las manifestaciones en Ferraz, ha advertido, "se está produciendo violencia prácticamente y de forma sistemática todos los días". Suso ha señalado que la preocupación del PNV y del Lehendakari es que "con este tipo de manifestaciones donde se produce violencia, donde se alienta a esa participación, se está produciendo de alguna manera un movimiento de odio que nunca se sabe dónde termina, se sabe dónde empieza, pero no se sabe dónde termina". Por ello, ha insistido, Urkullu "pedía que se dejarán de realizar, porque hay personas que van a manifestarse sin más, pero hay grupos radicales y, además, de simbología claramente franquista, que están aprovechando la ocasión para generar esa violencia para generar ese odio en la sociedad, en este caso, española". Desde EH Bildu, el parlamentario Mikel Otero ha advertido del "clima de sublevación que está alentando la derecha política" porque "las declaraciones están siendo desde algunas partes ya completamente guerracivilistas". "Luego, algunos intentan poner cara de cuando esa jauría saca su repertorio más íntimo, con sus caras al sol, sus saludos y sus símbolos fascistas", ha censurado. A su entender, el problema "no es que alguien se manifieste contra lo que le parezca, sino que en ese calentón sacan el tarro de las esencias, y son esencias fascistas, porque eso es lo que son aunque algunos aquí anden intentando despistar a la gente diciendo que era una sana movilización". En cualquier caso, ha considerado que las protestas ante Ferraz son "una muestra del momento político que se está viviendo, es la interpretación que hace la derecha". A su entender, "no es un momento para hacer política de mercadillo y hay que estar a la altura de las circunstancias". En ese sentido, ha afirmado que "decir que hay que parar a la ultraderecha no es en ningún un eslogan" y ha defendido que, "como antídoto, lo que hay que hacer es echar a andar la legislatura y seguir generando condiciones para dar una respuesta democrática a la condición plurinacional del Estado que es lo que está en el fondo y que es frente a lo que las derechas se están manifestando". El parlamentario del PSE Alberto Alonso ha señalado que los socialistas llevan "más de un siglo soportando los ultranacionalismos de todos los gustos, sean los vascos, sean los españoles" y ha afirmado que "el que se manifiesta, el que se preocupa por la ruptura de España, lo único que está manifestando es un profundo sentimiento ultranacionalista, en este caso español". Sobre las protestas ante la sede del PSOE en Madrid, ha dicho, en referencia a Vox, que "se han quitado la careta y estos son los compañeros de viaje que pretende tener el Partido Popular, con los únicos que se ha quedado". "Hemos encontrado manos alzadas, saludos fascistas al estilo romano, banderas franquistas y preconstitucionales, y hemos vuelto a escuchar el cara al sol, todo el hit anticuado de aquellos que añoran y aquellos que tienen esa nostalgia por un tiempo pasado", ha censurado, para insistir en que el PP "ha decidido que son estos los que quieren que les acompañen en el camino". Frente a ellos, ha destacado, los socialistas han conseguido "agrupar al resto de las fuerzas políticas de España en torno a una serie de pactos absolutamente democráticos para hacerle frente a esta efervescencia". Además, ha advertido, en referencia a Pablo Casado, que manifestarse ante la sede de un partido político "es la fórmula que emplearon ciertos mandos del Partido Popular para cargarse a su un propio presidente". "Estamos viendo que los que realmente mandan en el PP han decidido que lo que no ganan por las urnas lo piensan ganar pues a golpe del populismo más rancio y garrulo, que es al que están acostumbrados", ha afirmado, para augurar que, después de la investidura de Pedro Sánchez, "volverán a Génova a pedir la cabeza de Alberto Núñez Feijóo". ESTRATEGIA DEL PP El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha considerado que está sucediendo en Madrid es "un resultado mal calculado de la estrategia política del Partido Popular". Según ha dicho, "la derecha y la ultraderecha llevan cuatro años negando la legitimidad democrática del gobierno de coalición, de la mayoría parlamentaria y de la propia soberanía del poder legislativo y, ahora, también se niegan a reconocer el resultado del 23J y no aceptan que tienen una mayoría insuficiente para conformar un gobierno del Partido Popular y Vox". "Y si un partido como el PP, con millones de votantes, niega las reglas del juego, crea monstruos", ha advertido. A su entender, los populares son "quienes están alentando a que haya en las calles centenares de franquistas neonazis y demás descerebrados" y, en ese sentido, ha considerado que "el mayor perjudicado de todo esto a medio largo plazo es el propio PP". Desde el PP, el parlamentario Luis Gordillo ha defendido que "manifestarse y concentrarse no solamente es un derecho legítimo, sino algo necesario en la propia vida democrática". Tras reiterar la condena de los populares a "los acosos que han sufrido" los socialistas más recientemente, "como lo hemos hecho siempre, porque nosotros condenamos esta violencia", Gordillo ha señalado que "el problema es cuando hay partidos que ahora pactan con quien todavía no ha condenado la violencia de etarra" y ha pedido que no vengan a darles a ellos "lecciones sobre democracia". "El verdadero fascismo lo hemos padecido en esta tierra muchísimo tiempo y hay mucha gente, en nuestro partido particularmente, que ha dado la vida por esto y hay gente que todavía no ha pedido perdón por esto y gente que está blanqueando a los que todavía no han pedido perdón por esto", ha denunciado. CONDENA DE VOX La portavoz de Vox en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, ha precisado que lo que hace su formación es "respaldar todas y cada una de las manifestaciones y concentraciones pacíficas de toda la ciudadanía que está en contra de las decisiones que está tomando el PSOE y de la impunidad que está dando a grupos que están condenados". Tras reconocer que ha habido "grupúsculos de violentos" y reiterar que Vox condena "todo acto de violencia que se está cometiendo en estas manifestaciones", Martínez ha considerado una "responsabilidad política el apoyar toda manifestación y concentración pacífica en contra de las decisiones que unilateralmente está tomando el PSOE", que está "todo el día pactando con un grupo político que todavía no ha condenado absolutamente nada de lo que ETA ha hecho en nuestro territorio durante tantos y tantos años".