El PP denuncia pintadas "vandálicas" y la quema de un contenedor ante su sede de La Vall d'Uixó (Castellón)

El Partido Popular de la provincia de Castellón (PPCS) ha condenado los "actos vandálicos" registrados durante la madrugada de este sábado frente a la sede de los 'populares' de La Vall d'Uixó (Castellón), concretamente la quema de un contenedor situado frente a las instalaciones y una pintada en la fachada. La presidenta del PPCS, Marta Barrachina, ha mostrado su "más rotunda condena" y ha trasladado su apoyo a los "afiliados, simpatizantes y compañeros". "La alteración de la convivencia no es el camino. Tampoco los ataques ni la violencia", ha remarcado en un comunicado. Por este motivo, "condenamos firmemente estos hechos" con el deseo de "encontrarnos en el diálogo", ha expresado. Posición que ha compartido el presidente local del PP de La Vall d'Uixó, Óscar Clavell, que ha lamentado que la violencia "sea la única vía de expresión para unos pocos". "Queremos que esa minoría sepa que no nos vamos a callar. Que no vamos a permitir ni amenazas ni chantajes. Y que si quieren, nos encontrarán en el diálogo y la ley", ha añadido.