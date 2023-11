De Carmen Linares a Ana Torroja, los méritos de los Latin Grammy de la excelencia

Sevilla, 11 nov (EFE).- Las cantantes españolas Carmen Linares y Ana Torroja, el mexicano Mijares, la brasileña Simone, el trompetista cubano Arturo Sandoval y la banda de rock argentina Soda Stereo recibirán este domingo el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2023.

La entrega tendrá lugar en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, en uno de los actos previos a la gala oficial de la 24 edición de estos premios, que se celebrará el jueves 16 de noviembre, por primera vez fuera de Estados Unidos.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas "de sobresaliente valor artístico" a la música latina y sus comunidades.

Durante el acto del domingo se concederán también los premios del Consejo Directivo a Alex Acuña, Gustavo Santaolalla y Wisón Torres, por sus contribuciones a la música latina.

CARMEN LINARES (ESPAÑA)

La Academia Latina de Grabación la considera "una de las más dotadas, apasionadas y conocedoras cantaoras en la historia del flamenco", de la talla de Camarón de la Isla, Paco de Lucía o Enrique Morente.

Nacida en 1951 en Linares (Jaén), autodidacta, ha logrado ser un referente pese a no pertenecer a ninguna saga flamenca ni ser gitana, con su voz profunda y su elegancia y el año pasado fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Desde que publicó su primer álbum en 1971, ha grabado la obra de poetas como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez y Miguel Hernández. "Antología de la mujer en el cante" (1996) es considerado uno de los discos esenciales de la historia del flamenco.

MIJARES (MÉXICO)

Manuel Mijares (Ciudad de México, 1958), conocido artísticamente como Mijares, es uno de los cantantes más reconocidos en México, con más de 20 millones de discos vendidos durante más de 30 años de trayectoria, primero en grupos como Sentido y Los Continentales y desde 1988 en solitario.

Su apogeo de popularidad llegó en 1989 con el álbum 'Un hombre discreto' que incluía baladas como 'Para amarnos más' y más adelante con éxitos como 'Uno entre mil' y 'No se murió el amor'.

ARTURO SANDOVAL (CUBA/ESTADOS UNIDOS)

Miembro fundador del grupo cubano Irakere -junto a Chucho Valdés y Paquito D'Rivera-, Arturo Sandoval (Artemisa, Cuba, 1949) es un músico de jazz latino, pianista, compositor y trompetista que ha ganado numerosos Latin Grammy, un Emmy y una Medalla Presidencial de la Libertad que le concedió Barack Obama en 2013.

Irakere, fundado en 1973, fueron precursores de la fusión de jazz experimental, rock ’n’ roll y patrones afrocubanos. Sandoval dejó la banda en 1981, se mudó a Estados Unidos con la ayuda de su mentor Dizzy Gillespie y creó su propio grupo con el que ha recorrido el mundo entero.

SIMONE (BRASIL)

Simone Bittencourt de Oliveira (Salvador de Bahía, Brasil, 1949), conocida como Simone, es una prolífica y exitosa representante de la música popular brasileña con ritmos de samba.

Sacó su primer álbum en 1973, seguido por 'Quatro Paredes' (1974) y 'Gotas D’Água' (1975). Inspirada por autores como Roberto Carlos y Milton Nascimento, su carrera ha dejado huella también a través de la música de telenovelas y sus presentaciones en vivo.

SODA STEREO (ARGENTINA)

Formada en 1982 por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti e influida en sus inicios por la "new wave" británica, es una de las bandas de rock más importantes de Argentina. A medida que triunfaban fuera de su país, su sonido se volvió más sofisticado, con álbumes como 'Doble vida' (1988) o 'Canción animal' (1990), que incluyó 'De música ligera', su mayor éxito.

La banda se separó en 1995, dos años después de su último álbum de estudio, 'Sueño Stereo' y celebró su trayectoria con un épico álbum doble en vivo, 'El último concierto' y una gira final en 2007. Cerati, el vocalista, falleció en 2014.

ANA TORROJA (ESPAÑA)

Estrella del pop de los años ochenta, como la carismática voz del trío español Mecano que vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo, en 1997 Ana Torroja (Madrid, 1959) emprendió su carrera en solitario, que prosiguió tras la disolución definitiva de Mecano un año después.

Desde 'Puntos cardinales' (1997), ha publicado un total de seis álbumes en solitario, el último de ellos 'Mil razones' en 2021. Recorrió el mundo con 'Girados' (2000), en concierto junto a Miguel Bosé, con quien luego grabaría 'Corazones'.

ALEX ACUÑA (PERÚ)

Baterista y percusionista, además de director de jazz y fusión, Acuña (Pativilca, Perú, 1944) trabajó en Las Vegas con leyendas como Elvis Presley y Diana Ross y ha acompañado en vivo a Paul McCartney, Joni Mitchell, Plácido Domingo y U2, entre otros.

Formó parte en los 70 del supergrupo de jazz-rock Weather Report y en los 80 del colectivo Koinonia y Los Hijos del Sol y ha participado en bandas sonoras de películas como 'Coco', 'Moana', 'West Side Story' y 'Star Wars: The Last Jedi'.

GUSTAVO SANTAOLALLA (ESTADOS UNIDOS/ARGENTINA)

Uno de los más influyentes productores de la historia del rock latino, Gustavo Santaolalla (Buenos Aires, 1951) está detrás de álbumes de Café Tacvba, Maldita Vecindad, Julieta Venegas o Juanes.

Como compositor es autor de canciones para películas como 'Brokeback Mountain' (2005) y 'Babel' (2006) que lo hicieron merecedor del Óscar. Es también uno de los fundadores del grupo Bajofondo y recientemente ha compuesto la música del videojuego 'The Last of Us' y su posterior adaptación televisiva, por la que ha sido nominado al Emmy.

WISÓN TORRES (ESTADOS UNIDOS/PUERTO RICO)

Inspirado por los cuartetos de jazz de Estados Unidos, Wisón Torres (San Juan, 1934) combinó esas armonías con la sensibilidad latinoamericana y creó en la década de los 50 Los Hispanos de Puerto Rico. A mediados de los sesenta, Tito Rodríguez produjo una serie de álbumes con ellos más cercanos al pop y también grabaron con la orquesta de Tito Puente. Torres, con más de 75 años de carrera, sigue creando música hasta la fecha. EFE

