Bendodo llama a movilizarse ante "pacto de la vergüenza" y dice que "los delincuentes" han redactado la ley de amnistía

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha llamado a la movilización este domingo, 12 de noviembre, "para mostrar firmeza y moderación" en las concentraciones que ha convocado el partido contra la ley de amnistía y "contra el pacto de la vergüenza" entre PSOE y Junts. También ha acusado al presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de haber conseguido que "los delincuentes redacten la ley de amnistía de su puño y letra". "Sánchez ha puesto nuestra democracia al revés. Al final él ha vendido España para comprar su investidura, esa es la realidad más absoluta, el pacto de la vergüenza entre Sánchez y Puigdemont permite que la ley, es que esto es muy fuerte, la ley la hacen los delincuentes. La ley de amnistía la están redactando de puño y letra los delincuentes", ha dicho. En este sentido se ha pronunciado Bendodo este sábado en Málaga en el entorno del Centre Pompidou, lugar donde el PP ha convocado este domingo, 12 de noviembre, a una movilización contra la amnistía que también tiene lugar en el resto de capitales de provincia del país. "Firmeza y moderación ante los excesos de unos en las concentraciones que se convocan y los desvaríos de otros con los acuerdos que están llegando y sobre todo el motivo fundamental es el rechazo, el rechazo más absoluto al pacto de la vergüenza al que ha llegado Pedro Sánchez con el independentismo y con lo que quieren romper España", ha apostillado sobre la movilización. También, y en Málaga, donde este sábado se celebra la segunda jornada del congreso del Partido Socialista Europeo (PES) con la presencia e intervención de Pedro Sánchez, Bendodo ha dicho que el líder socialista quiere convertir a España "en una democracia de segunda, en una democracia menos europea". Por eso ha apelado a la movilización del domingo de todos los ciudadanos que quieran defender la Constitución, el pacto de Estado de la Transición, la separación de poderes, la igualdad entre personas y entre los territorios, y que quieran defender la moderación, la concordia entre los ciudadanos y la convivencia cordial entre personas de un mismo país. En referencia al pacto entre PSOE y Junts, ha dicho que este "entierra definitivamente la separación de poderes. Este pacto de la vergüenza es el colofón definitivo de un proceso de cinco años en el que Sánchez está, ha ido y sigue tornillo a tornillo desguazando nuestra democracia para ponerla a su servicio". En este punto el coordinador de los 'populares' ha asegurado que Junts es el partido que manda en España, y se ha referido a que la secretaria general de esa formación dijo que la legislatura durará lo que dure la palabra de Sánchez: "Yo os animo a que empecemos a preparar la campaña electoral porque será inminente porque la palabra de Pedro Sánchez vale lo que vale, dura un cuarto de hora y por eso hay que estar preparado para la siguiente" ha dicho. Bendodo ha pedido que "no naturalicemos lo que no es natural", y tras aludir a la amnistía, al referéndum de autodeterminación o "a los 15.000 millones por la cara", ha calificado de "anomalía" que la gobernabilidad de España se haya negociado en Bruselas cuando "lo normal es que se hubiera producido en Madrid, en España, en la sede de Ferraz". "Ahora bien, saben perfectamente tanto el PSOE como Puigdemont, que si en esa reunión se hubiera celebrado en Ferraz, uno de los dos de la foto sale detenido, porque está perseguido por la justicia. Y el Gobierno, el partido del Gobierno, para burlar la ley, monta la reunión y el acuerdo fuera de España", ha criticado. Bendodo ha acusado a Sánchez de "meter el poder ejecutivo en el legislativo y el judicial" y ha señalado que esto hace que la democracia pierda calidad y sea más débil; y sobre el asunto ha criticado que nombrara a "una exministra de Justicia suya" como fiscal general del Estado y de nombrar como miembro del Tribunal Constitucional "a otro ministro de Justicia suyo y también a personal eventual de Moncloa que trabaja para él". El líder popular también ha acusado a Pedro Sánchez de "meter como letrado mayor del Congreso de los Diputados a quien fue cargo socialista en el Gobierno, otro militante socialista" y "degradar y devaluar" la democracia española "manoseando el CIS" o "metiendo la mano en la Fiscalía, la Abogacía del Estado o el INE". INTERÉS PERSONAL "Sánchez dijo que iba a conceder la amnistía en nombre de España, por el interés de España y por la convivencia de los españoles. Nos volvió a mentir; en nombre de España no habla él, él es el candidato del PSOE. Él habla por una minoría, porque la inmensa mayoría de los españoles, muchos de ellos importantes socialistas, están en contra de la amnistía", ha manifestado Bendodo en su intervención. Ahora con lo que ha hecho Sánchez hay españoles de primera y españoles de segunda. Eso va a lastrar la convivencia en nuestro país", ha añadido Bendodo, que en este punto se ha preguntado; "¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Sánchez va a amnistiar a los etarras que están en la cárcel? Pues no lo sabemos. Y si Bildu se lo exige, ¿va a tragar?". Ha acusado a Sánchez de "mercantilismo puro para intentar mantenerse en el sillón". SOCIALISMO Y EUROPA Bendodo ha recordado la fundación histórica del PSOE, pero ha dicho que aquel partido socialista ya tiene "una sede de defunción" en relación al hotel de Bruselas donde se ha pactado el acuerdo entre PSOE y Junts. El líder 'popular' ha dirigido un mensaje a los miembros del PES reunidos estos días en Málaga: "Estos líderes socialistas, que vienen fundamentalmente también a aplaudir a Sánchez, que piensen que aquí en España también hay un presidente en funciones, que ha vendido la igualdad de los territorios, que ha vendido la separación de poderes a cambio de siete votos". Precisamente, y preguntado por los periodistas al respecto, Bendodo ha advertido que la Unión Europea actúa con los países miembros "que intentan de una manera o de otra debilitar sus propias democracias", y que esto tiene "consecuencia sancionadoras. Que le pregunten a Polonia". Preguntado por la fecha de investidura, Bendodo ha asegurado "haberse enterado por los medios" de la posibilidad de que sea los días 15 y 16 de noviembre, y ha calificado esto "de grave", pero también que "la presidenta del Congreso, o mejor dicho la delegada del Gobierno en el Congreso" también se haya enterado por la prensa: "Eso es un ejemplo más de la inmersión del poder ejecutivo en el poder legislativo".