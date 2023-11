Una nueva protesta contra la amnistía corta el centro de Santander sin incidentes

Santander, 10 nov (EFE).- Manifestantes contra la amnistía han recorrido esta noche el centro de Santander desde la sede del PSOE de Cantabria hasta la Delegación del Gobierno en una nueva protesta convocada a través de las redes sociales que ha transcurrido sin incidentes y que no había sido comunicada a las autoridades.

La protesta ha sido menos numerosa que la de este miércoles, que fue convocada por la misma vía y reunió a unos 3.500 personas según la Delegación del Gobierno, que hoy ha cifrado la participación en 800.

Ya antes de las 20.00 horas, y bajo la lluvia, se han ido congregando manifestantes en la Alameda de Oviedo y los alrededores de la sede del PSOE, que han desplegado una gran pancarta con el lema "Pedro Sánchez dimisión. Amnistía no".

Al inicio, uno de ellos ha llamado a evitar cualquier gesto violento. "Nos quita la razón. Somos mejores, vamos a demostrarlo", ha pedido megáfono en mano.

Durante más de una hora han coreado lemas contra la amnistía y contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y contra el PSOE, y a favor de la unidad nacional.

"Ni amnistía ni perdón, golpistas a prisión", "Sánchez dimite, el pueblo no te admite", "Sánchez canalla, Cantabria no se calla" "No es una sede, es un puticlub" o "Los españoles no somos ultras" han sido algunas de las consignas más repetidas.

También se han oído insultos a Sánchez, y de nuevo, gritos de "prensa manipuladora" dirigidos por algunos de los participantes a los periodistas que cubrían la protesta. Y se han visto muchas banderas de España, envolviendo a los manifestantes, ondeando o en paraguas con los colores nacionales.

A la concentración se han sumado algunos cargos de Vox como su portavoz parlamentaria, Leticia Díaz y concejales del Ayuntamiento de Bezana, donde el partido de Abascal gobierna con el PP, además del diputado del Parlamento de Cataluña Toni López.

La concentración ante la sede socialista se ha ido dispersando tras un llamamiento a seguir protestando en las calles pero una parte de los manifestantes, los más jóvenes, han marchado hacia la Delegación del Gobierno por la calzada, cortando el tráfico en el centro de la ciudad.

Las consignas han subido de tono frente a la Delegación del Gobierno, a cuyas puertas se ha desplegado un dispositivo policial, sin que se haya registro ningún incidente. La protesta ha finalizado alrededor de las 21.30 horas. EFE

lcj/fp

(Foto)