Presidente del TSJPV advierte contra la "deslegitimación" de los jueces y el "derecho alternativo"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ha advertido este viernes del riesgo de "orillar el pasado" y de la "deslegitimación" de los jueces, al tiempo que ha defendido que su legitimidad radica en su "exclusiva vinculación" con la ley y no caben "elementos de sujeción a modo alternativo". Así se ha pronunciado en un acto en la sede del TSJPV en recuerdo del magistrado José María Lidón, asesinado por ETA el 7 de noviembre de 2001, en el que ha asegurado que ETA fue una organización terrorista creada para imponer un proyecto político totalitario "en el que no había espacio para los jueces". Tras advertir de que el asesinato de Lidón vino precedido de "una campaña de deslegitimación" de los jueces, Subijana ha abogado por no "orillar ni obviar" lo acontecido en el pasado. "La ley, como manifestación institucionalizada de la voluntad popular, es el único mandato que vincula a jueces y tribunales en la resolución de los conflictos", ha subrayado. Para el presidente del TSJPV, "el fundamento de la legitimación del poder judicial radica en su exclusiva vinculación a la ley coherente con la Constitución, sin elementos de sujeción a modo de derecho alternativo con legítimas expresiones sociales o políticas, por nutridas que sean las mismas, y en su caso deben impulsarse a través de los cambios de la ley que en cada momento sean precisos", ha indicado. Así, ha subrayado la importancia de la memoria en el reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la ha considerado "imprescindible" para construir un presente y futuro que "no tenga como ingrediente el olvido de lo sucedido". "Ni impida el cierre de la página de ETA del libro de nuestra historia sin un nítido discurso de deslegitimación de su existencia y abandono de las sinrazones que alimentaron su presencia", ha detallado. RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS De este modo, ha apostado por un relato "elaborado" a partir de la mirada de las víctimas y del reconocimiento de su generosa contribución a la construcción de la sociedad. "No es posible un reencuentro impregnado de justicia si se silencia, se neutraliza o se priva de especificidad la voz de las víctimas del terrorismo. La memoria de la injusticia supone una reivindicación permanente de la importancia de la justicia", ha añadido. Por último, ha apostado por construir una sociedad "mínimamente decente y justa" para las víctimas y visibilizar que "somos jueces de y para la sociedad a cuyo desarrollo democrático aportamos". Por su parte, la presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Reyes Goenaga, ha sostenido que, tras el crimen de Lidón, los miembros de la Audiencia asumieron el compromiso de recordarlo y "no permitir que su asesinato cayera en el olvido". "Por eso reivindicamos a nuestro compañero cada año e insistimos en recordarlo, como persona, profesor y juez", ha indicado, para añadir que Lidón era "un apasionado del derecho". "CHANTAJE AL ESTADO" Tal y como ha subrayado, fue precisamente su condición de juez lo que ETA quiso "atacar" y con ello "hacer un chantaje al Estado" y que se diera "una sociedad rehén de sus pretensiones". "Vivimos tiempos donde la memoria es frágil y los recuerdos se desdibujan. Donde las nuevas generaciones responden a la urgencia del presente y no conocen el pasado", ha lamentado. También ha criticado la prevalencia del "relativismo y la ambivalencia de las normas éticas" y ha advertido de que, en ocasiones, "el olvido parece más conveniente que el recuerdo". "Frente a esto muchos ciudadanos se rebelan; las víctimas siempre lo han hecho y nosotros cada año contribuimos a esta labor de anclaje en la verdad que consideramos tan necesaria para que la infamia no se repita", ha señalado. Por último, ha sostenido que el asesinato de Lidón supone así "una verdad incómoda, un acto inhumano ante el que no se puede pasar página". "Es nuestra responsabilidad no hacerlo... no dejaremos que el olvido difumine, blanquee o relativice lo ocurrido", ha finalizado. El homenaje, en el que se ha guardado un minuto de silencio, se ha celebrado en el atrio del Palacio de Justicia y ha consistido en una ofrenda floral ante la placa que recuerda a Lidón, acompañada de música de violonchelo.