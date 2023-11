Millán (Vox) dice que el acuerdo PSOE-PNV forma parte del plan de Sánchez para "acabar con el orden constitucional"

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha asegurado que el acuerdo alcanzado este viernes entre PNV y PSOE forma parte del plan del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para "acabar con el orden constitucional". "Estamos ante el principio del fin de nuestra democracia. Se va a sustituir la soberanía nacional por las imposiciones del separatismo y el estado de derecho por la arbitrariedad", ha dicho. Millán ha tomado parte en un acto organizado por Vox en Bilbao en memoria de las víctimas de ETA desarrollado en el monolito que recuerda a las víctimas del terrorismo, ubicado en el Parque de Doña Casilda. En declaraciones a los medios de comunicación, tras el desarrollo de una ofrenda floral, Millán se ha referido, entre otras cuestiones, al acuerdo político alcanzado entre PSOE y PNV para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. A su juicio, el acuerdo de este viernes forma parte del "plan de desmantelamiento que pretende" Sánchez, a quien ha calificado de "aprendiz de tirano y dictador". "Está camino de formar un gobierno directamente ilegal y lo va a conseguir a costa de entregar las herramientas del Estado a los enemigos de España, desmembrar la nación y entregar instituciones que deben ser neutrales a quienes no creen en la unidad de España", ha asegurado. En este sentido, ha considerado que el acuerdo entre jeltzales y socialistas "no es casual", tras los alcanzados con Junts y ERC, y busca "acabar con el orden constitucional". "Estamos ante el principio del fin de nuestra democracia. Se va a sustituir la soberanía nacional por las imposiciones del separatismo y el estado de derecho por la arbitrariedad", ha censurado. MANIFESTACIONES Por ello, ha animado a los ciudadanos a salir a la calle y manifestarse, a través de una "resistencia cívica" para que Sánchez "se entere de que los españoles no van a permitir que se les hurte su nación". Respecto a los altercados producidos en algunas de las concentraciones desarrolladas frente a la sede del PSOE de la calle Ferraz, en Madrid, Millán ha resaltado que Vox anima a manifestarse de manera "pacífica", de tal modo que los actos violentos no cuentan "ni con el respaldo ni con el apoyo" de la formación. "Habrá que saber quiénes son esas personas. Estamos muy interesados en ello", ha expresado, al tiempo que ha "condenado los actos violentos". Además, y cuestionada por el acuerdo entre PSOE y Junts y las referencias al poder judicial, Millán ha sostenido que los socialistas se han dedicado a "colonizar todas las instituciones que deben ser neutrales". "Ha pisoteado la separación de poderes y esto es un capítulo más por convertir en papel mojado todas las decisiones judiciales. El error es pensar que hay dos partes iguales y es un conflicto. Aquí ha habido agresores y agredidos", ha expresado. Por último, y en relación al intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras, exlíder del PP en Cataluña y cofundador de Vox, ha confiado en que las fuerzas de seguridad del Estado "arresten cuanto antes" a los autores de los hechos y caiga sobre ellos "el peso de la ley". DÍA DE LA MEMORIA Vox ha desarrollado este viernes en Bilbao un acto en memoria de las víctimas de ETA en el que, junto a la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, han intervenido también la representante de la formación en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, el presidente de Vox en Bizkaia, Niko Gutiérrez, y Marco Moreno, hermano de Fabio Moreno, asesinado por ETA en 1991 a los dos años edad. Tras una ofrenda floral, los representantes de Vox han censurado las políticas del presidente en funciones, Pedro Sánchez, y han acusado a PNV y PSE de "desvirtuar" el Día de la Memoria con el objetivo de que EH Bildu "salga en la foto". Asimismo, han leído un manifiesto en el que se han posicionado "junto a las víctimas" de ETA, "abandonadas por las instituciones y menospreciadas por los partidos que han enterrado su memoria". "El lado correcto de la historia es junto a los que sufrieron la barbarie de una banda criminal, cuyos herederos sustentan hoy los gobiernos", han asegurado, al tiempo que han advertido que "no habrá normalidad hasta que todas las libertades civiles sean restauradas". Además, han recordado que existen más de 300 crímenes de ETA sin resolver y han sostenido que "jamás habrá paz hasta que el último asesino esté detrás de las rejas, y no engrosando las listas electorales de una formación que debía haber sido ilegalizada", han indicado en referencia a EH Bildu. Por último, Marco Moreno, hermano de Fabio Moreno, asesinado por ETA en 1991 a los dos años edad, ha lamentado que por el hecho de ser hijo de Guardia Civil "nunca" se ha sentido libre en Euskadi. "Cada día tenemos menos libertad gracias a los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo", ha alertado, para añadir que "cualquier día mi hermano tendrá que pedir perdón por haber sido asesinado".