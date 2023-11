López Aguilar: la Eurocámara no se cierra a devolver migrantes, es parte de la ecuación

Santa Cruz De Tenerife, 10 nov (EFE).- El presidente de la comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar (PSOE), ha admitido este viernes que la Eurocámara, durante las negociaciones del pacto de migración y asilo, "no se cierra al retorno de migrantes" porque, ha dicho, "es parte de la ecuación" y no verlo así sería "no tener los pies en el suelo".

Durante una comparecencia en la comisión de Asuntos Europeos del Parlamento de Canarias, López Aguilar ha defendido asimismo que debe haber vías legales y seguras para que los migrantes puedan llegar sin poner en riesgo su vida.

También ha resaltado que el porcentaje de migrantes africanos que buscan trasladarse a Europa "es manejable si se hace con reglas", por lo que pueden ser incorporados positivamente a la demografía y al mantenimiento de los servicios públicos.

Durante su intervención, López Aguilar ha insistido en que el principal escollo de la negociación del pacto europeo es la puesta en marcha de mecanismos coercitivos de solidaridad compartida y corresponsabilidad, para que no haya "resistencia mutua" en respuesta al hecho migratorio.

Para el europarlamentario socialista, se están dando "incumplimientos flagrantes de la legislación" y ha reconocido que el sistema es injusto, especialmente en lo referido al reglamento de Dublín, que asigna al país de entrada la atención humanitaria de quien entra en su frontera, la atención posterior y los derechos que se generan.

Para el eurodiputado, la solidaridad vinculante es la causa principal y la "obsesión" del Parlamento, y ha considerado que podría lograr sellarse bajo la Presidencia española de la Unión Europea.

Ha lamentado que algunos ministros del Consejo, que "no quieren ni oír hablar de solidaridad", hagan propuestas como enviar a los migrantes que llegan a Ruanda, aunque no provengan de allí. "Esas cosas se oyen", ha criticado López Aguilar, que ha admitido que el paisaje ahora mismo es "insatisfactorio e insostenible". EFE

