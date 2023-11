Lola Herrera: No entiendo casi nada de lo que pasa en el mundo ni en mi país

Toledo, 10 nov (EFE).- La actriz Lola Herrera, que a sus 88 años sigue en los escenarios y que este viernes ha recibido en Toledo un premio a su trayectoria, ha asegurado que no entiende "casi nada de lo que pasa en el mundo ni en mi país", por lo que le gustaría que su próximo proyecto fuese "una reflexión" sobre la sociedad actual y sobre la gente mayor, "a la que se nos trata como si no existiéramos".

Así lo ha declarado esta tarde la veterana artista en declaraciones a los medios antes de recibir el Premio Alice Guy a su trayectoria, que otorga el Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) y con el que se ha mostrado "muy contenta" porque lleva el nombre de "una luchadora", la primera cineasta de la historia.

La actriz vallisoletana, que en sus más de 60 años sobre los escenarios ha cosechado numerosos premios, entre ellos un Max de Honor y el de Mejor Actriz por su actuación en 'Solas', ha bromeado con que, a su edad, "ya no puede perder el tiempo", por lo que, cuando termine la gira de 'Adictos', le gustaría embarcarse en una obra donde se reflexione sobre "la vida, las cosas cotidianas, la sociedad y el mundo en el que vivimos".

"Me da la impresión de que en la sociedad actual hay muy poca reflexión, hay mucha prisa, mucho individualismo, pero muy poca reflexión", ha criticado Lola Herrera, que ha apostillado que no entiende "casi nada de lo que pasa en el mundo ni en mi país" ni tampoco que a la gente mayor "se nos trate como si no existiéramos".

"Los viejos molestamos", ha insistido la actriz, que ha lamentado que la sociedad "no se de cuenta de lo que se pierde al romper la comunicación directa con los mayores", lo que ha achacado también a esa falta de reflexión, pues "somos una sociedad mayoritariamente vieja y solamente por todo lo vivido tenemos mucho que aportar", ha argumentado.

Sobre el galardón que ha recogido esta tarde en el Museo de Santa Cruz de Toledo, ha indicado que lo acoge "con mucho agrado", pues aunque los premios, ha dicho, "no son la pasión de mi vida y creo que hay demasiados, cuántos más tienes, la gente cree que eres mejor".

Dicho esto, ha señalado que no se siente "mejor ni peor con un premio más o menos", pero está muy agradecida "con todo lo recibido hasta ahora", incluido el Premio Alice Guy , que además de reconocer su trayectoria, reconoce la igualdad de derechos, al llevar el nombre de una fémina "que abrió caminos en el séptimo arte", pero que fue infravalorada por el hecho de ser mujer.

En este sentido, se ha sentido identificada con el galardón, "porque me considero una luchadora ya que a las actrices de mi generación, y no quiero decir a las anteriores, nos ha tocado batallar mucho", y ha concluido con el ejemplo de que, en su época, "era muy sospechoso irse a Madrid para ser actriz". EFE

mmc/fp