Gobierno Vasco ve "esencial" que se forme Gobierno en España y que comience una legislatura "estable y duradera"

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este viernes que es "esencial" que se forme Gobierno en España "cuanto antes" y que se dé comienzo a una legislatura "estable y duradera". En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Zupiria ha indicado que lo sucedido hasta ahora en el proceso de negociación para lograr apoyos a la investidura del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, "nos da una pista para pensar que la próxima semana se formará una mayoría" en el Congreso que posibilite a PSOE y Sumar formar gobierno y dar inicio a una nueva legislatura. "Eso en sí mismo es importante y el Gobierno Vasco hace una valoración positiva, porque creemos que es esencial formar Gobierno cuando antes en España y que comience una nueva legislatura que sea estable en su actividad y perdure lo máximo posible, porque la durabilidad de un nuevo gobierno basada en la estabilidad es importante", ha asegurado. En todo caso, ha señalado que la valoración de la relación entre los gobiernos central y vasco "la tendremos que hacer en el día a día, viendo cómo suceden las cosas", ya que, según ha advertido, "ya hay compromisos que vienen de antes y no se han cumplido". "Nuestra petición y crítica ante eso es conocida y, por lo tanto, es el momento de seguir pidiendo que se cumplam los compromisos, y luego ya llegarán las valoraciones", ha añadido. PROTESTAS Por otro lado, Bingen Zupiria se ha referido a las protestas ante la sede de Ferraz del PSOE contra la Ley de Amnistía y ha considerado que, cuando la derecha "se ha sentido fuerte pero no ha logrado el poder", ha actuado "con dureza" y ha realizado "una oposición dura". Así, ha recordado "la severa oposición" que realizó el PP de José María Aznar al Gobierno del PSOE liderado por Felipe González entre 1990 y 1996 o la que realizaron los populares contra José Luis Rodríguez Zapatero en sus ocho años al frente del Ejecutivo. "Por lo tanto, parece que, como el PP ha ganado las elecciones pero no ha podido formar gobierno, vamos a ver la misma postura en los próximos meses y años, aunque también es cierto que hay dos novedades respecto a los años anteriores. Una es que la extrema derecha que antes estaba en el seno del PP se ha salido y ha ocupado su espacio político a través de Vox, y otra es que estamos viendo en las calles intentos de generar rencor y odio, en algunos casos a través de la violencia", ha denunciado. En este sentido, el portavoz del Gobierno Vasco ha afirmado que "nosotros ya sabemos lo que es ver movilizaciones a diario en nuestras calles, conocimos la kale borroka y ahora está sucediendo algo parecido en Madrid", por lo que ha considerado que "nadie debería hacer bromas al respecto, porque estas cosas sabemos cómo empiezan pero no cómo acaban".