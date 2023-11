FAES apela a la "responsabilidad histórica" del PP y a la "sociedad civil organizada" ante la "deriva iliberal" del PSOE

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha apelado este viernes a la "responsabilidad histórica" del PP y de la "sociedad civil organizada" ante la "deriva iliberal" del Partido Socialista tras su pacto con los independentistas. Tras asegurar que el PSOE ha optado por "alinearse con el secesionismo" con este acuerdo "destituyente", ha pedido hacer valer la institucionalidad española y europea para afrontar este "desafío al pacto constitucional". "Es, por tanto, la hora de las instituciones del Estado de derecho, de la sociedad civil organizada, de la solidaridad de quienes no aceptan la deriva iliberal que imprime el Partido Socialista y sus socios secesionistas arrollando los derechos de la ciudadanía, la independencia judicial, los consensos fundacionales de la democracia y la propia verdad histórica que busca subvertir la realidad para hacer pasar por gesta heroica lo que fue una intentona golpista", ha proclamado. Así lo ha asegurado la fundación que dirige el expresidente José María Aznar en un editorial bajo el título 'Conjura destituyente', un día después del acuerdo suscrito este jueves en Bruselas entre el PSOE y Junts, que incluye una Ley de Amnistía que admite casos de 'lawfare', expresión que hace referencia al uso abusivo de la Justicia con fines políticos. "AMBICIÓN DESTRUCTIVA DE PEDRO SÁNCHEZ" Según FAES, el pacto entre el PSOE y Junts "causaría estupor si no fuera porque la ambición destructiva de Pedro Sánchez y la degradación acelerada a la que ha arrastrado a su partido hayan hecho verosímil cualquier locura como la suscrita en Bruselas". La fundación critica una amnistía "extendida a más de una década", la "impunidad generalizada para los amigos de Puigdemont por responsabilidades que nada tienen que ver con el proceso secesionista", las "comisiones de investigación para contradecir decisiones judiciales firmes" o el "mediador internacional para garantizar los futuros acuerdos entre secesionistas y Gobierno", entre otras cuestiones. "¿Hay algo en lo que no haya cedido, alguna pretensión que el PSOE no se ha limitado simplemente a firmar?", se pregunta FAES, que cree que el relato con el que los socialistas han querido "rebozar su rendición es un monumento al cinismo y una pura y simple adopción del discurso secesionista". Además, censura la "fabulación perversa" que se basa en que "la culpa de todo la tiene el Tribunal Constitucional", que con mayoría "progresista", depuró el estatuto de 2006 de los vicios de inconstitucionalidad que contenía. En este contexto, la fundación de Aznar considera que "hay que hacer valer la institucionalidad democrática, española y europea, para afrontar lo que empieza por ser un desafío al pacto constitucional y se transforma en una amenaza a la integridad nacional y a la ciudadanía en igualdad". Según FAES, la "frivolidad habitual de los portavoces socialistas puede banalizar los efectos de este acuerdo destituyente". A su juicio, está "en la línea de la carencia de escrúpulos que caracteriza el liderazgo de Pedro Sánchez". "Pero normalizar que un prófugo dicte el Gobierno de España y que la impunidad pueda ser moneda de cambio para una investidura no hace más que confirmar la gravedad de esta política patológica que se ha impuesto en nuestro país", asegura, para añadir que a más de uno le costará creer que un partido como el socialista sea "el precursor de este proceso de destrucción constitucional". FAES cree que pensar en que existe "otro" PSOE a la espera de hacerse visible "es simple voluntarismo", ya que ese partido ha optado por "alinearse con el secesionismo, lo que le sitúa en contra de los millones de españoles que defienden sus instituciones y que se niegan a consagrar un privilegio insultante en favor de los que nunca han aportado, ni piensan aportar, ni convivencia ni solidaridad sino confrontación, ruptura y egoísmo". VE UNA "RESPONSABILIDAD HISTÓRICA" DEL PP La fundación advierte de que la responsabilidad "decisiva" de lo ocurrido y lo que está por venir "recae sobre el Partido Socialista, cuya memoria democrática y cívica" queda "convertida en un simple recuerdo del pasado" y "en un espejismo desmentido". Por todo ello, cree que la responsabilidad que adquiere el PP es "verdaderamente histórica" porque "como primer partido de España" y gobernante en la gran mayoría de comunidades autónomas, diputaciones y capitales, "está en condiciones de demostrar que las decisiones arbitrarias y lesivas que afectan a todos los españoles no pueden ser suplantadas por los dañinos arreglos partidistas guiados por la ambición y la venganza". "Con toda serenidad, el PP bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo está en condiciones de hacerlo", concluye FAES su editorial