Esteban (PNV) afirma que la gestión de la Seguridad Social "no rompe nada", y "puede y debe" ser gestionada en Euskadi

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, incluida entre las transferencias a traspasar a Euskadi en el pacto que los jeltzales han suscrito con el PSOE, "no rompe nada" y esta competencia "puede y debe" ser gestionada en Euskadi. En este sentido, ha advertido que no admitirán que es "un título vacío" del Estatuto de Gernika. Además, ha defendido que el pacto "hace más y mejor país", y ha asegurado que el PNV tiene voluntad de dar estabilidad al Gobierno del Estado "siempre que se cumplan los compromisos", porque va a ser "más necesario" que en la anterior legislatura. Esteban ha realizado estas reflexiones en una comparecencia celebrada este viernes por la tarde en la sede de Sabin Etxea de Bilbao para analizar en detalle el contenido del acuerdo de investidura que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, han suscrito en Madrid. El diputado del PNV ha manifestado que este pacto "hace más país y un país mejor", porque "protege el autogobierno presente y futuro, y el tejido socioeconómico de Euskadi y a las personas". En primer lugar, ha subrayado que "hay un reconocimiento que es importante por parte de ambos partidos y es que hay una mayoría de la sociedad vasca que quiere garantizar el autogobierno mediante su actualización y ampliación, y que quiere también el reconocimiento nacional de Euskadi". Por ello, jeltzales y socialistas admiten que "hay que entrar en una nueva fase de desarrollo y ampliación", en la que se comprometen "a negociar el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y el sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad", todo ello en un plazo de un año y medio desde el inicio de la próxima legislatura vasca. En cuanto al Estatuto, ha subrayado que se reconoce que ha habido "un déficit por parte del Estado" porque "algunas competencias no han sido transferidas", y están especificadas en el calendario comprometido por el Gobierno del Estado con el vasco. Para garantizar que se materialicen en los dos primeros años de la legislatura, ha recordado que habrá una comisión bilateral permanente entre ambos Gobiernos, y ha resaltado la importancia de que cada seis meses estarán presentes en este foro Pedro Sánchez y el Lehendakari, Iñigo Urkullu. "Unos y otros tenemos que rendir cuentas desde la cabeza. Es la bilateralidad y la manera de ir avanzando", ha subrayado. Además, ha recordado que, entre las competencias a traspasar, se encuentra la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, de la que ha hablado esta misma tarde con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras un malentendido con las declaraciones que ha realizado esta al respecto. Montero le ha explicado que no ha puesto en cuestión la transferencia, sino que ha explicitado que "no se ha singularizado" en el acuerdo. Por ello, Esteban ha señalado que quiere pensar que se va a cumplir. "Uno firma acuerdos y luego hay que hacer un seguimiento de ellos, hay que perseguirlos", ha subrayado. El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha recordado que esta transferencia se prevé en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika y "no habla de ruptura de nada", en referencia a la 'caja unica', por lo que "puede y debe ser gestionada" en Euskadi. "No nos quedamos tranquilos con que nos digan que es un título vacío", ha avisado. En concreto, ha destacado que la disposición transitoria quinta prevé que se establecerán los convenios oportunos "mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad", lo que confirma que no hay que "no hay rupturas". "Pero dice que la gestión debe ser hecha por las instituciones vascas", ha señalado, para apuntar que el IMV lo regula el Estado y lo gestiona el Gobierno Vasco. En todo caso, ha apuntado que "no se puede decir es aquí se acaba España porque la transitoria quinta diga que tiene que ser llevada a cabo por la Comunidad Autónoma Vasca a través de convenios firmados con el Estado, que van a determinar exactamente quién hace qué". Por ello, ha criticado "el eslogan" de la portavoz del PP en el Cámara Baja, Cuca Gamarra, cuando habla de ruptura de la 'caja única', sin hacer "un ejercicio de hablar seriamente" de esta cuestión. El dirigente jeltzale ha afirmado que "no tendría sentido" haber exigido la gestión económica de la Seguridad Social entre las competencias a transferir en tres meses porque "es complicada y hay que afinarla". LA LEGISLATURA Aitor Esteban también ha precisado que "es un ejercicio de responsabilidad que la legislatura eche a andar", y más viendo manifestaciones que acaban en violencia ante la sede del PSOE en Ferraz o en otros lugares. "Nos refuerza en la idea de que 'con Vox, nada'", En este sentido, ha recordado que el propio Santiago Abascal ha llamado "a la rebelión a la Policía". "Son fascistas, son los orgullosos seguidores y descendientes del viejo régimen y no lo ocultan. Esto es peligroso", ha añadido. Esteban ha rechazado que se "anime de esa manera a ir a la sede de los partidos políticos y a rodear instituciones". "No creo que sea bueno en términos democráticos animar a la desobediencia de la Policía, los eslóganes que están soltando, porque es un riesgo en términos democráticos. Se han retratado completamente", ha añadido. También ha aludido a la postura adoptada ante estas protestas por el PP. "Si lo quiere obviar, es su problema. Si están pensando en el futuro del Estado, de toda la sociedad, yo creo que estas cosas son para reflexionar y tener en cuenta, y no con medias tintas de 'ahora condeno, pero no'. Hay que llamar a las cosas por su nombre", ha emplazado. Por ello, se ha reafirmado en su satisfacción por haber tomado la decisión de ni siquiera hablar de un posible acuerdo con el PP en cuya ecuación estuviera Vox. LA DIFICULTAD DE ESTE MANDATO Tras insistir en que "es obligación de todo cargo público y de los parlamentarios que una legislatura eche a andar", ha admitido que "va a ser compleja". "Estamos muchos partidos políticos, va a haber elecciones autonómicas y europeas por medio, y cada uno tiene su agenda", ha indicado. No obstante, ha asegurado que los jeltzales tienen voluntad de dar estabilidad, "siempre que se vayan cumpliendo" los compromisos. "Creo que hay que intentar hacer un Gobierno, ver cómo funciona, hay que intentar dar un Presupuesto, en la medida de lo posible, pero que no nos embarranquemos ahí", ha remarcado. El portavoz del PNV en el Congreso ha destacado que "hay un año al menos de legislatura" por delante porque la Constitución no permite convocar antes nuevas elecciones". "Lo ideal sería que la cosa pudiera ir funcionando", ha aseverado. También ha precisado que, sin el concurso del PNV, "hay muchas cosas que no pueden salir". "Yo pondría en valor el compromiso. Luego cada uno verá si se toma en serio o no lo que firma. Nosotros nos lo tomamos", ha indicado. En este sentido, se ha mostrado convencido de que la formación jeltzale "va a ser más necesaria" que en la anterior legislatura. "Es una legislatura complicada, y todos nos vamos a retratar y a pasar malos ratos", ha concluido.