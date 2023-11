El PSOE denuncia a la Policía la vandalización de su sede en Guadalajara, cuyo responsable fue pillado in fraganti

El PSOE de Guadalajara ha denunciado ante la Comisaria Nacional de Policía la vandalización de su sede que tuvo lugar en la tarde noche de este jueves, cuando en sus cierres metálicos ha aparecido una gran pintada y restos de haber sufrido lanzamiento de huevos. La labor de vigilancia policial permitió que el autor de la pintada fuera pillado in fraganti cuando se encontraba perpetrando este acto, así como fuese identificado y denunciado, según ha informado el propio PSOE en nota de prensa. Así, el PSOE de Guadalajara se presentará como acusación particular en el posterior proceso judicial que se abrirá por estos hechos. Los socialistas guadalajareños han querido mostrar su repulsa y condena de este tipo de actos vandálicos que se están produciendo estos días tanto hacia las sedes del Partido Socialista en España e incluso hacia a algunos cargos públicos ligados al partido, así como se quiere hacer un llamamiento a la cordura. "Frente a los que hacen bandera del odio, la intolerancia y la crispación, queremos manifestar que vamos a seguir trabajando en defensa del respeto, la convivencia, la solidaridad y los valores democráticos", aseveran. Asimismo, la organización socialista quiere agradecer a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado su trabajo y dedicación para que situaciones como las acaecidas en la tarde de ayer no queden impunes.