El PP reta a Page y más cargos del PSOE a dar un "paso al frente" porque Sánchez avanza hacia "una senda muy peligrosa"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha retado este viernes al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y a más cargos del PSOE a dar un "paso al frente" porque, según ha dicho, tras los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas se entra en "una senda muy peligrosa". "Es el momento de dar un paso al frente, pasado mañana será tarde", ha subrayado Gamarra, que ha añadido que el propio Page ha dicho que "si tiene que dar la batalla, la dará". "Pues éste es el momento de que lo demuestre y, por tanto, de que lo haga", ha apostillado, para avisar que, "de no hacerlo, será tan responsable como el propio Sánchez". En una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo para analizar los pactos ante la investidura, Gamarra ha afirmado que con este acuerdo Sánchez "no humilla a los españoles, que mantienen su dignidad", sino que "se humilla él mismo, a su Gobierno y a su partido, que está permitiendo que eso ocurra". Por eso, ha solicitado a cargos como Page que se dejen de palabras "huecas" y pasen a los hechos, dado que mañana puede ser "tarde". Según ha insistido, debe dar un paso al frente contra Sánchez porque "la sociedad española se lo reconocerá y se lo agradecerá". EL UTILIZARÁ TODAS LAS VÍAS FRENTE A ESTE "CHANTAJE" Tras recalcar "esto va de más democracia o de menos democracia", ha confirmado que el Partido Popular utilizará todas las vías a su alcance: la judicial, la política y la cívica, para articular "una respuesta seria y contundente" al acuerdo PSOE-Junts. "Estamos ante la cesión absoluta al chantaje a cambio de una investidura de un candidato sin escrúpulos a un prófugo de la Justicia que tiene los siete votos que Sánchez necesita para seguir en el poder", ha denunciado, para añadir que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras no han renunciado a nada, sino que han salido "reforzados" en sus posiciones y han logrado que Sánchez asuma "las mentiras y falacias del independentismo". Gamarra ha recalcado que el acuerdo PSOE-Junts no tiene ninguna medida que beneficie a los españoles porque "no es un pacto de gobierno" sino "un pacto de ruptura de la igualdad, del interés general y de la separación de poderes". UN GOBIERNO "FALLIDO" ASENTADO EN EL "FRAUDE ELECTORAL" Por eso, ha asegurado que tendrá un alto coste para lo españoles en materia social, económica y de calidad democrática porque dejará un país "más empobrecido, más dividido y con un Estado de derecho erosionado". Así, ha señalado que la amnistía supone la anulación de la separación de poderes y la independencia judicial, así como que haya una "casta política que es impune" y que, además, va a controlar al Poder Judicial. Ante el debate de investidura que previsiblemente se celebrará la próxima semana, Gamarra ha avisado que ese Gobierno será "fallido" porque no podrá gobernar, ya que, se quiere articular mediante el "chantaje", y "el fraude electoral" de hacer lo que prometió que no haría. CONVOCATORIA DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES Tras reprochar a Sánchez que siga sin "dar la cara", Gamarra ha subrayado que los presidentes autonómicos del PP exigen la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para reclamar a Sánchez que dé marcha atrás y recordarle que "anteponer su beneficio personal" no tiene cabida en el marco del PP. "El futuro de nuestro país lo decidimos todos los españoles", ha aseverado. Al ser preguntada si suscribe las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acerca de que España está entrando en una dictadura, Gamarra ha admitido que han entrado "en una senda muy muy peligrosa". De hecho, ha señalado que ha tenido respuestas con "la suficiente contundencia" por parte de "todos los agentes, por ejemplo, del Poder Judicial", de forma que son "todos conscientes" de que han entrado "en una deriva francamente preocupante" que "deteriora de una manera grave lo que son los principios básicos de la democracia". "Jueces, fiscales, abogados, magistrados, profesores y catedráticos, inspectores de hacienda, abogados del Estado, colegios profesionales. ¿Cree el Partido Socialista que todos ellos están equivocados? ¿Los va a desautorizar también a todos ellos el PSOE", se ha preguntado. LLAMA A LA MOVILIZACIÓN CÍVICA EN LA CALLE Gamarra ha llamado a los ciudadanos "indignados" con lo que está pasando a la participación en las protestas del domingo que organiza el PP en las plazas de toda España para decir que no están de acuerdo con la "humillación" que pretende aceptar Pedro Sánchez. "No es el momento de mirar a otro lado, sino de todo lo contrario, es el momento de la movilización cívica y pacífica", ha abundado la secretaria general de los 'populares', que estará el domingo en la protesta de Logroño. LA PETICIÓN DE FERNÁNDEZ DÍAZ EN EL CASO KITCHEN Por otra parte, al ser preguntada si al PP le preocupa que el exministro Jorge Fernández Díaz y más personas le pida que se siente en el banquillo por la 'operación Kitchen', Gamarra lo ha rechazado. "No nos preocupa en absoluto", ha zanjado. Fernández Díaz, procesado por su presunta participación en el caso, sostiene que el origen y epicentro de 'Kitchen' fue el espionaje y la sustracción a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas de "información supuestamente perjudicial para los intereses del PP, siempre en su beneficio y utilizando para tales fines fondos reservados", por lo que considera su petición "obvia, coherente y necesaria". El pasado miércoles, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, señaló que no comparten que Jorge Fernández Díaz pida al juez de la Audiencia Nacional que investiga la 'Operación Kitchen' que incluya al partido como partícipe a título lucrativo.