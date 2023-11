El PP cree que la calidad democrática de España está "amenazada" por el acuerdo entre PSOE y Junts

El vicesecretario de Organización Territorial del PP nacional, Miguel Tellado, ha mostrado este viernes su preocupación por la calidad democrática de España y ha asegurado que "está siendo amenazada" por el Gobierno de Pedro Sánchez tras el acuerdo firmado el jueves entre el PSOE y Junts. Así lo ha afirmado el dirigente 'popular' en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha calificado la situación política de "grave", mientras que ha asegurado que hay "muchos españoles preocupados" por la democracia española. "Estamos en una situación donde la calidad democrática de España está siendo amenazada y, además, nada más y nada menos que por el presidente del gobierno en funciones", ha explicado Tellado al ser preguntado por las declaraciones que hizo el jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que afirmó que el acuerdo entre los socialistas y los de Puigdemont ha colado a los españoles "una dictadura". Entre los motivos que perjudicarían a la calidad democrática de España, el vicesecretario de Organización Territorial del PP ha enumerado la referencia al 'lawfare' que se hace en el pacto entre PSOE y Junts, sosteniendo que supone la "vulneración de la separación de poderes". Tellado ha denunciado que el pacto recoge la intención de convertir a los jueces "en perseguidores" y de hacer de la justicia "opresora". Por ello, cree que la situación es "tremendamente grave" y ha pedido que, si queda alguien "con un mínimo sentido de responsabilidad" en el PSOE, "pare los pies a Pedro Sánchez". CONTRA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES En esta misma línea, el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha asegurado que el camino que el PSOE ha emprendido al firmar su acuerdo de investidura con Junts es "el contrario" al de la protección de los principios básicos constitucionales y de la democracia. "Ayer el Partido Socialista no firma un acuerdo de investidura, firma un acuerdo de legislatura con quienes creen que España no es una democracia. Lo que tenemos que hacer es preservarla, y el camino que se ha emprendido es el opuesto a preservar los principios básicos constitucionales", ha apuntado Sémper en una entrevista este viernes a RNE, recogida por Europa Press. En su opinión, lo que el Partido Socialista ha firmado con Junts es "la hipótesis de que los jueces pudieron haber cometido prevaricación". "Esto que se llama el 'lawfare', que en definitiva significa que los políticos deciden qué sentencia judicial es justa y cuál no", ha subrayado el vicesecretario en su intervención. Para el dirigente 'popular' la firma del presidente del Gobierno avala que España "no es una democracia". "Se nos habla de reencuentro, pero lo que veo es más división social, política, cuestionamiento de nuestras instituciones, en este caso el Poder Judicial", ha señalado. El portavoz también ha destacado que asociaciones judiciales "de todas las orientaciones ideológicas" alertaron ayer de que el pacto entre los socialistas y Junts supone "un ataque a la división de poderes y a la justicia". Asimismo, ha criticado que un texto legal de la dimensión de una ley de amnistía no cumpla "los plazos y los filtros que cualquier tramitación de un proyecto de ley habría tenido".