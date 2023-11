El PP acusa a Sánchez de cruzar otra "línea roja más" con el PNV con "la ruptura de la caja única de la SS"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de cruzar otra "línea roja más" en su pacto con el PNV, ya que, según ha dicho, supone la "ruptura de la caja única de la Seguridad Social". Por eso, ha prometido estar vigilante para ver cómo se materializa ese acuerdo para actuar. Así lo anunciado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP al ser preguntada cómo valora que el PNV haya arrancado al PSOE el traspaso del Régimen Económico de la Seguridad Social "en dos años". Ese pacto para la investidura de Pedro Sánchez garantiza el "traspaso efectivo" al País Vasco de todas las transferencias pendientes en el Estatuto de Guernica y abre la puerta a hablar del "reconocimiento nacional" de Euskadi y la "salvaguarda" de sus competencias. Al ser preguntada qué posición tiene el PP ante un acuerdo que puede romper la caja única de la Seguridad Social, Gamarra ha indicado que "es una línea roja más que ha cruzado Pedro Sánchez". "Y es la ruptura, a través de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, de la igualdad también de los españoles en términos de pensiones y en términos de la sostenibilidad del sistema de las pensiones", ha agregado. Según Gamarra, ese acuerdo es "una demostración más de que para Pedro Sánchez lo único importante es Pedro Sánchez" porque firmar ese pacto "significa que a Pedro Sánchez le importa absolutamente en nada el futuro de los pensionistas" en España, dado que "está rompiendo un marco de solidaridad que lo que garantiza es el acceso a una pensión no sólo en el presente sino en el futuro". DICE QUE A SÁNCHEZ NO LE IMPORTAN LOS PENSIONISTAS Gamarra ha afirmado que a Sánchez no le importan los pensionistas sino solo su "presente". "Y en ese acuerdo está la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, que no es algo menor, sino que es algo que está brindado también dentro del marco constitucional y, por lo tanto, el PP estará muy atento" a lo firmado. En este sentido, ha indicado que el PP "si algo ha defendido en toda su trayectoria, desde el Gobierno y también en la oposición, es el Pacto de Toledo" en relación con "el presente y el futuro de los pensionistas" en España. "Por lo tanto, en defensa de nuestros pensionistas, los de hoy, pero los de mañana, el Partido Popular estará muy atento a cómo se materializa este acuerdo que han firmado y qué puede suponer eso en la sostenibilidad de nuestro sistema y, por tanto, en las garantías de las futuras pensiones", ha apostillado. AVISA AL PNV QUE TENDRÁ QUE DAR CUENTA A SUS VOTANTES Gamarra, que ha comparecido ante la prensa tras el comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo para analizar los acuerdos que ha cerrado el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, ha afirmado que "hace mucho tiempo que el PNV ha ligado su futuro al PSOE, al populismo y al resto de los socios de investidura". "Tendrán que dar cuenta de ello a sus votantes porque no creo que les hayan votado para al final apostar por esta deriva a la que les lleva Pedro Sánchez en términos económicos y en términos de crecimiento para una comunidad autónoma como es el País Vasco", ha enfatizado. Dicho esto, y con la vista puesta en las elecciones vascas del próximo año, Gamarra ha presentado al PP como una "alternativa" al PNV con el objetivo de que esa región recupere "el protagonismo perdido" con la gestión de los nacionalistas vascos. A su entender, el PNV al "atarse al futuro" de Pedro Sánchez ha pasado a "ser un actor secundario en lo que es la política nacional", pasando además a "firmar papeles en blanco única y exclusivamente para apoyar a Pedro Sánchez".