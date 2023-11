Condenado a seis años de cárcel un acusado de intentar matar a un hombre a la salida de un pub en Ourense

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a seis años de cárcel, como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, a un hombre que le clavó una navaja a otro en la zona de vinos de Ourense, a la salida de un pub. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 2 de abril de 2022 a las puertas de un pub en la zona de vinos de Ourense. Allí, dos varones se enzarzaron en una pelea que acabó con la víctima con varias cuchilladas, una de ellas le causó una contusión en el pulmón y otra, en el abdomen, le sacó parte del intestino. Durante juicio celebrado el pasado mes de octubre el joven defendió que "en ningún momento tenía intención de causarle mal" a la víctima y aseguró que las puñaladas habían sido en defensa propia. Sin embargo la Audiencia Provincial no avala tal versión. El acusado, que ha estado año y medio en prisión provisional por estos hechos, no tuvo ninguna lesión, mientras que el perjudicado llegó a correr riesgo vital de no haber sido por la atención sanitaria prestada a tiempo, según explicaron los médicos forenses durante el juicio. Así pues, la sala lo condena a seis años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y absuelve a otro joven acusado de haber entregado el arma blanca para cometer la agresión. Este punto no ha quedado acreditado, según recoge la sentencia, ya que el propio perjudicado admitió tener el relato "confuso" y "no estar al 100% seguro" de que el implicado, con quien había tenido reyertas previas, le hubiese dado el arma. Los magistrados indican que víctima y encausado "se miraron de manera desafiante" en el interior del local y al salir a la calle se enzarzaron en la pelea, en la cual el acusado clavó "superficialmente la navaja a la víctima en el hemotórax derecho". "Siéndole indiferente el más que previsible peligro mortal se la clavó otra vez, ya profundamente, en el abdomen, a lo que el afectado, ya sin fuerzas, coge una botella del suelo propinándole entonces el condenado otra puñalada profunda en el hemotórax izquierdo", recoge la sentencia. Además, al acusado se le imponen siete años de alejamiento de la víctima, así como 6.600 euros de indemnización. La Fiscalía también solicitó la expulsión del país del atacante durante diez años una vez que reciba la libertad condicional. Con todo, los magistrados recogen que la sala "carece de los elementos de juicio necesarios para determinar el arraigo del acusado en España. Por ello, este aspecto habrá de resolverse en fase de ejecución de sentencia cuando el penado acceda a la libertad condicional. La sentencia aún no es firme, cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.