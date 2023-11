Chivite dice que el pacto PSOE-PNV "garantiza la formación de un gobierno progresista y fortalece el autogobierno" foral

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha valorado "positivamente" el acuerdo suscrito este viernes entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez ya que, según ha dicho, "garantiza la formación de un gobierno progresista" y "viene a afianzar, fortalecer y facilitar algo que los grupos políticos que sustentamos el Gobierno de Navarra ya habíamos acordado, que es el tema de las transferencias, el desarrollo de nuestro autogobierno". En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha subrayado que este acuerdo, que contempla el traspaso a Navarra de las competencias de I+D+i y de becas en un plazo de seis meses, "se suma a otros acuerdos que han ido cerrándose en las últimas semanas". "Viene a desplegar nuestra Lorafna, viene a afianzar nuestro autogobierno, y como Gobierno de Navarra nos gusta saber que al otro lado, con el otro Gobierno con el que vamos a tener que negociar estas transferencias, nos va a facilitar que esto llegue a Navarra cuanto antes", ha añadido. Preguntada por las críticas vertidas por algunos socialistas como Emiliano García-Page -presidente de Castilla-La Mancha- o Javier Lambán hacia otros pactos de investidura, Chivite ha respondido que "la militancia del PSOE ya votó la semana pasada y avaló claramente el acuerdo de gobierno" -suscrito con Sumar-. "Por lo tanto, el mandato que tiene el PSOE es hacer cumplir con la voluntad expresada por el conjunto de su militancia, también la de Castilla-La Mancha, que muy mayoritariamente apoyaron los acuerdos", ha dicho. Ha añadido la presidenta que "en todo caso se respeta el voto de la militancia, que ya fue consultada, y de hecho ya se sabía que iba a haber, por ejemplo, el tema de la cuestión de la amnistía, por lo tanto era absolutamente conocida por el conjunto de la militancia del Partido Socialista, que muy mayoritariamente ha apoyado hacer acuerdos plurales y de progreso para la conformación de un Gobierno". En cuanto a las críticas realizadas por la justicia sobre una futura ley de amnistía, Chivite ha señalado que "las opiniones son respetables, igual de respetables que son las opiniones de otras formaciones políticas y de otros partidos políticos". "La ley de amnistía se va a debatir en el Congreso de los Diputados, va a ser pública, publicada, debatida y tendrán que ser las Cortes Generales, por lo tanto la representación del conjunto de la ciudadanía española, quien avale esa ley", ha apuntado, tras subrayar que, en caso de llevarse a los tribunales, estos "tendrán momento de expresarse también como jueces al respecto de ese texto legal que a mí sinceramente me llama mucho la atención que lo critiquen si todavía ni siquiera lo conocen". Respecto al acuerdo con Junts, Chivite ha remarcado que "hay un reconocimiento mutuo de la diferencia y de la disparidad". "Somos dos partidos políticos diferentes y que tenemos posiciones políticas diferentes", ha subrayado, para a continuación afirmar que "claramente hay una voluntad por ambas partes de avanzar en la convivencia, no solo en Cataluña, sino en el conjunto del país". "Y creo que eso tiene que ser objetivo político de quien quiera presidir este país. Porque Cataluña no puede caminar sola, pero España no se puede permitir una Cataluña en continua y constante evolución", ha dicho. Además, ha añadido que "ambas formaciones políticas han tenido que ceder posiciones". "Pero lo que claramente se ve en ese acuerdo es que Junts decide abandonar la vía fuera de cualquier cuestión que no esté dentro de la Constitución. Y eso queda explícitamente dentro de ese acuerdo. Por lo tanto, bienvenidos a trabajar por la convivencia dentro del marco de la Constitución. Y creo que eso es un objetivo político que todos los presidentes y presidentas de gobierno debiéramos intentar trabajar", ha reivindicado. Asimismo, ha destacado que "todos los presidentes habidos y por haber han llegado a acuerdos con formaciones políticas independentistas de Cataluña, creo que por el bien de este país". "Y lo han hecho desde Felipe González, Aznar, a Zapatero y también Pedro Sánchez. Como digo, todas las formaciones políticas", ha asegurado.