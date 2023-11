Bolaños acusa a Feijóo de "aterrorizar con mentiras" tras el acuerdo con Junts y a Abascal de instigar a la violencia

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "aterrorizar con mentiras" y, al presidente de Vox, Santiago Abascal, de "instigar a la violencia", tras la firma del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts el jueves. En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha acusado a Feijóo de lanzar "falsedades" de tal calibre como para "aterrorizar a la población", incidiendo en que la derecha "intenta que haya mucho ruido, que se intoxique" y que haya "un ambiente casi irrespirable". "¿Por qué tenemos una derecha que se dedica a aterrorizar a nuestros compatriotas con mentiras? ¿Por qué no podemos tener una derecha normal, civilizada, centrada, moderada?", se ha preguntado Bolaños, calificando a su vez de "delirante" el discurso que el líder del PP hizo ayer en reacción al pacto de los socialistas con los de Puigdemont. Después de insistir en que las palabras de Feijóo las podría haber pronunciado Santiago Abascal, ha criticado al presidente de Vox por estar presente el jueves en la manifestación que tuvo lugar frente a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, ya que habría "instigado los actos absolutamente inaceptables". "No olvidemos que (PP y Vox) van de la mano", ha alertado el ministro en funciones, agregando que si Pedro Sánchez no es investido como presidente del Gobierno, "el dúo que hay enfrente" derogaría "todos los avances" de la pasada legislatura. "40 AÑOS DICIENDO LO MISMO" Por otra parte, Bolaños ha indicado que el PP lleva "40 años diciendo lo mismo" y que la advertencia de que "España se rompe" ya la vaticinaron durante la pandemia, cuando se formó el primer gobierno de coalición, tras la moción de censura o incluso cuando el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero negoció "el fin de ETA". En su opinión, la vez que más cerca estuvo el país de romperse fue en 2017, cuando "gobernaban ellos" y gestionaron "de manera catastrófica" la situación en Cataluña. "El PP dio la espalda a la política", ha añadido el dirigente del PSOE, que ha reconocido no obstante que los independentistas tuvieron la "responsabilidad" en el conflicto. "Por tanto, todo lo que están diciendo, todas estas exageraciones, que lo único que hacen es inflamar la calle, inflamar a los ciudadanos, tenemos que decir con toda claridad que son mentira", ha zanjado el titular de Presidencia en funciones.