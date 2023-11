Abascal (Vox) ve el pacto PSOE-PNV como un "robo a la caja única de la seguridad social"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el pacto de investidura de este viernes entre el PSOE y el PNV es un "robo a la caja única de la seguridad social, porque pretende destruir una unidad que ha permanecido durante mucho tiempo y que garantiza que los españoles tengan asistencia social". Así se ha pronunciado este viernes por la tarde en una intervención telemática de clausura del III Encuentro Frontera Sur, junto con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y en alusión al acuerdo de PSOE y PNV por el que se cederá la gestión de la Seguridad Social a Euskadi en dos años. Abascal ha comenzado su discurso expresando su conmoción por el "intento de asesinato" al exlíder del PP de Cataluña y fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras que recibió un disparo en la cara este jueves en Madrid. El líder de Vox ha asegurado que el pacto entre los socialistas y el PNV es "más de lo mismo, más privilegios y más desigualdad" entre españoles, y ha sostenido que en esta legislatura se pretende provocar la ruptura de España, en sus palabras. Ha señalado que en la anterior legislatura había un Gobierno, a su juicio, ilegítimo, porque considera que accedió al poder mintiendo, y ha asegurado que si hay un nuevo Ejecutivo de PSOE y Sumar será "un Gobierno ilegal, dispuesto a pisotear la Constitución y atacar la división de poderes". El dirigente de Vox ha criticado la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y Junts, ya que considera que no cabe en la Constitución, ya que quedó "excluida del debate constituyente" en 1978. "BURÓCRATAS EUROPEOS" Abascal ha acusado a "los burócratas europeos" de no respaldar a Vox y mirar hacia otro lado en defensa del Estado de derecho, que asegura que está siendo atacado por parte del PSOE, y ha alertado de que también está en peligro la soberanía nacional. "El golpe socialista y separatista a las instituciones en España es inseparable en nuestro país de la inmigración ilegal porque Sánchez y sus socios, Sánchez y sus cómplices, comparten posición contra la soberanía en el interior y contra las fronteras seguras que cualquier sociedad necesita", ha criticado. Ha reclamado frenar la inmigración ilegal y masiva que, según él, está aumentando en España: "Es momento de decir y de decidir si decimos sí a Europa o si decimos sí a 'Eurabia' y desde luego algunos decimos sí a Europa". IGNACIO GARRIGA Por su parte, Garriga ha criticado las políticas de "fronteras abiertas, que están promoviendo el buenismo con la inmigración ilegal", algo que considera que afecta de manera especial a los barrios y ciudades de Cataluña, donde esta es una de las principales urgencias políticas, según él. "En Cataluña, por desgracia, han coincidido por un lado el separatismo y por otro lado las viejas políticas de la izquierda, en este caso en forma de las siglas del Partido Socialista. Ambos han decidido que en Cataluña no exista la libertad política", ha sostenido. El dirigente de Vox ha subrayado que Cataluña "es una de las regiones de toda España que más padece el fenómeno del islamismo y es el principal foco islamista de toda Europa", tras lo que ha relacionado el islamismo y la delincuencia.