'The Marvels': Brie Larson cede protagonismo en la secuela de 'Capitana Marvel'

Alicia García de Francisco

Madrid, 9 nov (EFE).- Ya desde el título -'The Marvels'- quedaba claro que en la secuela de 'Capitana Marvel' (2019), Brie Larson no sería la única protagonista, pero lo que no se esperaba es que su personaje perdiera tanta importancia en el trío de mujeres que centra la película más feminista posible en un mundo de superhéroes.

El filme, que llega este jueves a las salas españolas, está dirigido por Nia DaCosta, que firma además el guion junto a Megan McDonnell y Elissa Karasik. Y está protagonizado por Larson, que repite como la superheroína supuestamente más poderosa del universo.

La acompañan dos actrices que le roban gran parte del protagonismo a Larson, que pierde tanta fuerza en su interpretación como inestable es su poder en el filme.

Teyonah Parris brilla como Monica Rambeau, la hija de la mejor amiga de Carol Denvers/Capitana América, en un papel que ya interpretó en la serie 'Bruja Escarlata y Visión' (2021). Y también la joven Iman Vellani, canadiense de origen pakistaní que ya dio vida a 'Ms Marvel', en la serie homónima de 2022.

Porque aunque 'The Marvels' sea una secuela de 'Capitana América', el tiempo del mundo de los superhéroes de Marvel ha ido pasando a través de lo que cuentan las series 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Ms Marvel, y la película 'Secret Invasion' (2023).

Pero 'The Marvels' tiene un hilo argumental muy simple que hace innecesario conocer todos los detalles del mundo Marvel para entender la película (o perderse del todo).

La historia comienza con Kamala, una joven que vive en Nueva Jersey y que adora de una forma obsesiva a la Capitana Marvel.

De repente, la mala de la película -por supuesto, una mujer, Dar Been (interpretada por Zawe Ashton)- encuentra un brazalete, pareja de otro que Kamala recibió como regalo de su abuela. Y sin entender mucho cómo, la joven, la Capitana Marvel y Monica Rambeau empiezan a viajar a través del espacio y a intercambiar sus espacios unas con otras.

Algo que ocurre decenas sino centenares de veces durante la película, en la que por supuesto la villana quiere acabar con el mundo y el trío de superheroínas lucharán para impedírselo.

En los 105 minutos que dura el filme -un punto a su favor frente a las casi tres horas que se han convertido en la norma en el cine de superhéroes- da tiempo a luchas cuerpo a cuerpo, batallas interespaciales (pocas), destrucción de planetas, a que unos gatos se traguen a toda una tripulación de una nave e incluso a que la Capitana Marvel se transforme en una auténtica princesa de Disney en un baile al más puro estilo de Bollywood.

Para poner en pie esta disparatada historia, Disney no escatimó en recursos y el presupuesto de la producción se elevó a los 270 millones de dólares, según datos de la revista Forbes. La 'Capitana Marvel' original recaudó 1.131 millones, así que las expectativas de taquilla para la secuela son altas.

Rodada en dos estudios británicos, el equipo de producción creó 54 escenarios que representaban cinco planetas diferentes, una estación espacial, cinco naves espaciales, dos naves de evacuación, tres cápsulas de evacuación, un ascensor espacial, un Cessna 150 y tres casas.

La directora quería que cada planeta pareciera totalmente diferente a los demás, como explica en las notas de producción de la película, facilitadas por Disney.

Para Tarnax (el hogar de los Skrull), se inspiraron en Islandia y para el planeta Aladna (en el que todos sus habitantes cantan en lugar de hablar y bailan como en Bollywood), la idea era que hubiera sol, color, brillo, calidez y una sensación de felicidad, como ocurre en Positano (Italia).

Un ejemplo de que la película ha cuidado hasta el más mínimo detalles de su puesta en escena, aunque por el camino se ha enredado en lo estético y ha perdido interés y eficacia, con un excesivo humor, que funcionaba muy bien en las sagas de 'Thor' e 'Iron Man', pero que aquí lastra la historia.

Excepto con los gatos con tentáculos que se comen a las personas al ritmo del 'Memory', de Barbra Streisand, lo mejor de la película. EFE

agf/jls

(Foto) (Vídeo)