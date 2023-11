Serret afirma que la investidura "no debe rebajar" la exigencia de oficializar el catalán en la UE

La consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, ha avisado de que los acuerdos que permitirán la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, "no deben rebajar" la exigencia para conseguir la oficialidad del catalán en la UE. En declaraciones este jueves en Madrid, donde se ha reunido con embajadores europeos para abordar este asunto, la consellera ha reaccionado así al pacto de investidura entre PSOE y Junts, que se suma al de PSOE y ERC de la semana pasada. Ha asegurado que desde el Govern seguirán "apretando al máximo para que sea una realidad lo antes posible y que no haya nada que haga dilatar innecesariamente" la propuesta de oficializar el catalán. "Corresponde al Gobierno español hacer todos los pasos necesarios en el seno del Consejo de la Unión Europea", ha reclamado Serret, y ha anunciado que la semana que viene viajará a Bruselas para ver cómo avanza el debate sobre este tema en el Consejo. "OPTIMISMO" La consellera ha explicado que sigue "con todo el optimismo y con la máxima ambición y la máxima exigencia" las negociaciones sobre la oficialidad, y ha celebrado el buen recibimiento por parte de los representantes de los países con los que se ha reunido para abordar el tema, tras lo que ha recordado que la última vez que se ha hablado de ello en el Consejo no ha habido vetos explícitos de ningún Estado. Serret ha detallado que las dudas de algunos países "siempre han ido por la parte económica", tras lo que ha destacado que el Gobierno central se ha ofrecido a asumir íntegramente todos los costes, y también ha apuntado que también hay dudas en el marco legal. En este sentido, ha explicado que la Generalitat coincide con el Ministerio en los argumentos sobre la "excepcionalidad del estatus de oficialidad" que tiene el catalán en España, una situación que ha calificado de única a nivel europeo. La consellera ha descartado poner una fecha para que la oficialidad del catalán sea una realidad: "Somos conscientes de que los Estados quieren que se den todos los pasos necesarios, para dar toda la confianza y todos los argumentos".