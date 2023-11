Puigdemont dice que los "elementos podridos" de la 'Operación Cataluña' y 'Catalangate' serán investigados y erradicados

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este jueves que las comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña y del 'Catalangate' --casos de espionaje a líderes independentistas-- aportarán pruebas y testimonios que llevarán a la "erradicación de elementos podridos que hayan participado en la guerra contra el independentismo". El expresidente catalán ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa desde Bruselas, después de la firma del acuerdo entre PSOE y Junts. El pacto incluye una ley de amnistía y admite casos de 'lawfare' --es decir, de uso abusivo de las instituciones judiciales con fines políticos--. El texto señala además se van a crear comisiones de investigación que pueden derivar en responsabilidades o cambios legislativos. En su intervención, Puigdemont ha sido más concreto al mencionar las comisiones de investigación sobre la 'Operación Cataluña' y el 'Catalangate'. Así ha señalado que aportarán pruebas y testimonios que llevarán a la "erradicación de elementos podridos que hayan participado en la guerra contra el independentismo". Puigdemont, también ha señalado que "una amnistía no puede excluir las víctimas de la guerra sucia que el Estado español ha lanzado contra el independentismo desde hace años", según ha indicado durante una comparecencia sin preguntas en el Press Club Brussels Europe. "Las víctimas tenemos derecho a saber la verdad. Y tenemos el derecho no solo a que se nos repare la injusticia de una persecución política denunciada por organismos internacionales, sino a que esto no vuelva a ocurrir". PERSECUCIÓN PENAL, ADMINISTRATIVA O ECONÓMICA Además, ha explicado que Junts ha incluido en el texto acordado "la defensa de la legitimidad" del referéndum del 1-O y de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. También ha concretado que la voluntad es que la amnistía "no deje fuera a nadie que haya sufrido persecución de la forma que sea: penal, administrativa o económico", y que es una manera de devolver a la política lo que es de la política.