Mireya González vuelve a la selección femenina con el nuevo entrenador Ambros Martín

León, 9 nov (EFE).- Mireya González, que ha vuelto a los planes de la selección española de balonmano femenina en las últimas convocatorias tras la llegada al banquillo de Ambros Martín, cree que trabajar con él es "un honor porque supone una clase maestra, ya que abarca muchos detalles que rodean al balonmano".

La jugadora leonesa del HC Dunarea Braila rumano, que ha conquistado todos los títulos europeos en los diferentes clubes en los que ha militado, había perdido su presencia en la selección tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y no estuvo presente en el último Europeo, pero figura en la lista previa de diecinueve jugadoras para el próximo Mundial en Dinamarca, Noruega y Suecia.

"Siempre es un sentimiento especial cuando juegas con tu selección, pero la ausencia no me la tomé como algo personal del anterior seleccionador e intenté no volcar la energía en este pensamiento, sino en lo que está en tu mano y también pensar en los proyectos del club en el que estaba", ha comentado este jueves a EFE.

La jugadora zurda de 32 años, convocada para el torneo de España donde el conjunto de Martín se medirá a Argentina, Serbia y Japón, cree que en la cita mundialista el combinado nacional puede plantar cara a cualquier rival.

"Quizá no seamos favoritas porque hay otras selecciones que por su regularidad en los últimos torneos tienen ese cartel, pero estoy segura de que todos los rivales nos tienen en cuenta que no regalamos nada y con la experiencia del seleccionador nos tendrán aún más en cuenta", ha añadido. EFE

