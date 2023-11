Mazón cuestiona la "legitimidad moral" del acuerdo PSOE-Junts y critica la ruptura de valores de la Constitución

El presidente de la Generalitat y del PPCV, Carlos Mazón, ha animado a la sociedad y a los afiliados y votantes del PSOE a reflexionar sobre la "legitimidad moral" del gobierno que salga a partir del acuerdo con Junts y "qué partido quieren", algo que "hace mucho tiempo que tendría que haber hecho el propio Pedro Sánchez". A preguntas de los medios en Castelló sobre si verá legítimo el Gobierno que salga del acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente, Mazón ha subrayado que "la legitimidad la dan las urnas", pero que otra cuestión es la moral, y se ha preguntado "qué legitimidad tiene quien hace lo contrario de lo que ha dicho que iba a hacer". El 'president' ha señalado, en relación a la amnistía, que el PP se está manifestando en contra "por la ruptura de los valores fundamentales de España, de la Constitución y de los valores fundamentales de la concordia y la igualdad", ha expuesto. En esa línea, ha opinado que "parece que toca a su fin" el régimen constitucional "de igualdad, de Estado de Derecho, de convivencia, este régimen de que no haya españoles de primera y de segunda, de que no se pida perdón a los que peor lo han hecho". "Vamos a ver cómo nos van a engañar esta vez, cuáles son los términos elegidos para intentar que pensemos lo distinto de lo que está ocurriendo", ha apostillado. PROTESTAS "SIN CAPUCHAS" Mazón ha indicado que el PP volverá a salir a las calles para "reivindicar la Constitución, la España de las autonomías" y la "sonrisa de encuentro" de todos los españoles. Así, ha llamado a la participación en las concentraciones convocadas por el PP para este domingo en Castelló, València y Alicante para "defender la Constitución" y "la herencia democrática de nuestros padres". Unas protestas, ha remarcado, que "son sin capuchas, sin pasamontañas, sin bengalas, pacíficas por la fuerza de la razón, que eso es lo más importante". Así, ha llamado a defender la Constitución "con determinación, con paz, tranquilidad, pero con gran nivel de exigencia", aunque "con cierta dosis de cabreo, porque no lo vamos a negar". "¿CÓMO SE LO VAMOS A DECIR A LA UE?" Respecto a la petición de información sobre la amnistía por parte del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, y preguntado por si considera que el proyecto de ley se entiende fuera de España, el presidente de la Generalitat se ha preguntado "cómo le vamos a decir a la UE y al resto del contexto internacional que nos estamos cargando los valores fundamentales de la mejor etapa de la historia española", si "no se entiende ni siquiera dentro de España". En ese sentido, ha aseverado que "la mejor etapa de estos 500 años que tenemos como nación han sido estos 40 años de Constitución". "¿Cómo le vamos a contar a la gente que después haber conseguido con mucho esfuerzo consolidar nuestra democracia, ahora la vamos a tirar por la ventana porque a un señor le faltan unos votos para ocupar una silla?", ha insistido. "Insisto, estamos ante el fin de un proceso extraordinario que hemos vivido y vamos a otra cosa, que no sabemos bien lo que es, pero que se carga todo lo hecho que deberíamos tener en una urna fina para cuidarlo, para mimarlo y para no toquetearlo ya más", ha añadido. PLENO EXTRAORDINARIO EN LES CORTS Mazón ha valorado como una "magnífica idea" la petición de Vox de celebrar un pleno extraordinario sobre la amnistía en Les Corts y ha avanzado que el PP respaldará la solicitud porque considera que hay que "hablar de lo que está ocurriendo en España". "Yo, como presidente de la Generalitat, soy el responsable y el representante ordinario del Estado en la Comunitat Valenciana y voy a defender al Estado, en la Comunitat Valenciana y también en Les Corts, porque tiene que ver con el Estado español", ha concluido.