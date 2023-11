Macías (CGPJ) considera que el Estado de derecho quedará "abolido" tras la ley de amnistía

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías ha dicho este jueves que el estado de derecho "se ha de considerar abolido" tras la aprobación de la futura ley de amnistía que forma parte del acuerdo de investidura del candidato socialista a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha afirmado que la finalidad de la amnistía es constituir gobierno y que cualquier ley con esa justificación nunca sería constitucionalmente aceptable: "Mandar por mandar no es una justificación legítima". Ha sostenido que la opinión del presidente interino del CGPJ (que el martes dijo que había votado en blanco la declaración institucional contra la amnistía por suponer un posicionamiento político) no es "mayor o mejor" que la mayoría hipercualificada, a su juicio, del pleno. También ha augurado "una situación de impasse" si los tribunales se dirigen al Tribunal Constitucional (TC) o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo cual la amnistía no tendrá una aplicación inmediata. Macías ha defendido que su posición no es "precipitada" ni lo es la petición del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para saber más información del alcance de la ley, ya que no es una buena noticia que los delitos queden sin el castigo correspondiente, en sus palabras.