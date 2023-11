La Reina Doña Sofía, comprometida con el Alzheimer, se interesa por los últimos avances en el X Congreso de Ceafa

Su Majestad la Reina Doña Sofía ha inaugurado este jueves en Gijón el X Congreso Nacional de Alzheimer, organizado por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias (Ceafa), en un acto en el que ha sido recibida entre aplausos y halagos a su "sensiblidad" con esta patología y sus familias. En el acto, celebrado en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha dado paso a los distintos intervinientes: el presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), y la presidenta de Ceafa, Mariló Almagro. El acto inaugural lo ha cerrado la actuación de un grupo folclórico, que ha dado paso, posteriormente, a la ponencia titulada 'La importancia del trabajo en red para frenar el Alzheimer'. Acto seguido, la Reina emérita, acompañada de diversas autoridades, ha visitado los stand y paneles informativos paralelos a este congreso, que se desarrollará hasta el próximo día 11 con la participación de unas 600 personas que debatirán sobre los últimos avances y compartirán experiencias sobre esta enfermedad, bajo el lema 'Integrando la innovación'. En el caso de la Confederación Andaluza de Alzheimer, su presidenta, Ángela García, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que Su Majestad la Reina Doña Sofía es muy consciente de que esa comunidad engloba el 40 por ciento del tejido asociativo a nivel nacional, con 124 asociaciones. Asimismo, ha señalado que le han entregado un folleto informativo sobre el nuevo plan integral de Alzheimer y otras demencias en Andalucía. "Ella siempre se sorprende del volumen de trabajo que tiene la Confederación andaluza", ha resaltado de la Reina emérita, de la que ha indicado que ha expresado su agradecimiento por la labor realizada y se ha interesado por la incidencia de esta enfermedad. Sobre ello, García ha llamado la atención sobre que vamos camino de que España se convierta en el tercer país del mundo con mayor número de personas con Alzheimer. Especialmente Su Majestad la Reina Doña Sofía ha compartido unas palabras con representantes de la Asociación Asturiana de Alzheimer, sobre todo con relación a un cartel expuesto, que fue portado de una revista de la entidad en 2009, en el que se puede ver la icónica imagen de espaldas de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos y el ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, quien padecía ya Alzheimer cuando se tomó la foto. Previamente, durante el acto inaugural, desde Ceafe se ha pedido compromiso a las administraciones, que han respondido con muestras de apoyo para seguir innovando y avanzando en tratamientos y cuidados. "HUMANIZACIÓN" DE LA ATENCIÓN Barbón, por su parte, que ha destacado la presencia de Su Majestad la Reina emérita como tampoco "nunca" falla en los premios Princesa de Asturias, ha recalcado que quienes tienen la responsabilidad pública, deben estar dispuestos "a escuchar y a aprender". Ha defendido, también, la importancia de investigar más y proteger mejor a los pacientes con Alzheimer, una patología para la que "no existe la prevención", ha lamentado. "Quienes lo hemos sufrido en la familia, en familiares cercanos, lo sabemos bien", ha indicado Barbón, quien ha apostado por la "humanización" de la atención sociosanitaria. Ha aludido, en este caso, al programa 'CuidAs' puesto en marcha por el Principado y la importancia de que las personas se mantengan activas el mayor tiempo posible. Unido a ello, ha recordado que el Principado cuenta con tres Centros Día específicos. Al tiempo, ha llamado la atención sobre que son mujeres la inmensa mayoría de personas cuidadoras de estos enfermos y ha apostado por la innovación para mejorar la vida de los pacientes. PRIORIDAD POLÍTICA Almagro, en su caso, ha resaltado que es un orgullo contar con Su Majestad la Reina Doña Sofía como presidenta de honor de este congreso. De ella ha asegurado que saben que cuentan con su apoyo, lo que ha remarcado que es una motivación para la confederación y ha destacado que es la quinta vez que les acompaña a los congresos. Sobre el Alzheimer, ha conminado a que su estudio y tratamiento sea incluido en la agenda política y a darle la prioridad que se merece. No en vano, ha recalcado que 1,2 millones de personas sufren alguna demencia en España, cifra que se eleva a cinco millones, según ella, "porque no se puede olvidar a las familias". Ha pedido, además, atender las problemáticas con medidas "concretas y específicas". También ha resaltado la importancia de la detección precoz. Del congreso ha señalado que es un punto de reflexión, análisis, intercambio de conocimiento y experiencias. Al tiempo, ha apuntado que aunque resulte complejo, es preciso innovar. Lo contrario, para ella, es seguir en el pasado, "en prácticas caducas", ha advertido Almagro. Esta se ha referido a las innovaciones terapéuticas que, sumadas a la detención precoz, cree que podrá contribuir a que las nuevas generaciones con demencia puedan mantener sus vidas de manera activa por más tiempo. Eso sí, ha señalado que este panorama vendrá acompañado de nuevas necesidades. "Innovar es difícil, pero no imposible", ha remarcado. "Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad", ha señalado, unido a ello la presidenta de Ceafa, quien ha recalcado que las personas que conviven con la enfermedad y sus consecuencias se merecen lo mejor en tratamientos y apoyos. APOYO INSTITUCIONAL Por su parte, Moriyón ha incidido en que los poderes públicos tienen el deber del compromiso, en este caso referido al Alzeimer, con pacientes y las familias que les cuidan. Ha reivindicado, además, que Gijón está comprometida con la innovación desde hace muchos años, y también con un tejido asociativo que es fundamental. A mayores, ha dicho ser consciente del trabajo de las asociaciones que trabajan con pacientes con demencias y sus familiares. "Lo he vivido en primera persona", ha confesado. Por este motivo, ha adelantado que pondrán a su disposición medios y recursos del Ayuntamiento. "Estaremos siempre a vuestro lado", ha indicado, a lo que ha agregado que "aquí tendréis siempre vuestra casa.