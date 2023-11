La ANC presenta una petición para que el Parlament reactive la declaración de independencia

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha registrado este jueves una petición al Parlament en la que reclama que la Cámara "apruebe de forma inmediata una resolución que impulse un pacto por la independencia para conseguir levantar la suspensión de la DUI", en referencia a la declaración unilateral de independencia de 2017. El documento, consultado por Europa Press, también reclama que el Parlament vote "el rechazo a pactos con el Estado español que comporten la normalización de la situación en Catalunya sin alcanzar la independencia", el mismo día en que el PSOE ha alcanzado un acuerdo con Junts de investidura y sobre la ley de amnistía, y tras el pacto PSOE-ERC de la semana pasada en este sentido. La ANC reclama también que se reafirme en el Parlament el compromiso con el 1-O y con la voluntad de independencia, y que se defienda "la independencia como objetivo para la libertad de Catalunya y única manera de acabar con la represión ahora y en el futuro". DOLORS FELIU La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha declarado a los periodistas que es "una reacción a lo que está pasando en el Estado español y a lo que está pasando con el apoyo de los partidos independentistas al Gobierno de Pedro Sánchez", así como una reacción a las manifestaciones contra la amnistía de la última semana. Feliu ha asegurado que los pactos de ERC y Junts suponen la "españolización de Catalunya" y que la idea de la independencia no sea posible, y también considera que es una renuncia a la unilateralidad y a la autodeterminación. La líder de la ANC ha dicho que no han negociado con ningún grupo el contenido ni el hecho de que se impulse en la Cámara, pero ha reivindicado el derecho de petición, aunque sabe que, tras tramitarse esta petición, los partidos pueden "no atenderla". "Simplemente queremos que lo sepan, porque, si nos tenemos que esperar a que nos hagan caso, pues ya estamos viendo: llevamos aquí desde 2017 intentando que se levante la declaración unilateral de independencia y vemos que no nos hacen caso", ha lamentado.