La Abogacía reclama que la asistencia letrada en prisión sea preceptiva en el nuevo procedimiento penitenciario

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha reclamado una ley de procedimiento en materia penitenciaria que incluya la asistencia letrada preceptiva en todo el proceso para salvaguardar los derechos de los internos. En la inauguración de las XXV Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, que se celebran hoy y mañana en Ávila, Ortega ha destacado la "necesidad de vertebrar un procedimiento garantista específico en el que se comuniquen al interno todas las incidencias a través de su letrado". "Nunca he entendido por qué la asistencia letrada preceptiva finaliza el día que alguien ingresa en prisión. Siempre he defendido que desde el primer día en prisión se tiene que tener obligatoriamente un abogado", ha coincidido el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González. Según ha señalado, "muchas personas cumplen sus condenas sin haber contado con un abogado" y "la preceptividad solo aparece cuando hay un recurso". "Debe de ser una obligación", ha exigido para señalar que "para una persona privada de libertad no hay cosa mejor que contar con un buen abogado". APORTACIONES A LA LEY Uno de los puntos principales de estas jornadas es la elaboración de las propuestas de la Abogacía a la futura ley de procedimiento en materia penitenciaria y entre ellas, se sitúa "la preceptividad de la abogacía en todo el sistema de recursos". A este respecto, Ortega ha lamentado que "se carece de un procedimiento autónomo y de un orden jurisdiccional propio" y que "está integrado dentro del orden penal". Por otro lado, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Gabriel Sanz Orejudo, ha reclamado que "cada centro penitenciario cuente con un centro de orientación jurídica gestionado por los colegios de abogados", al tiempo que ha dado las gracias a los letrados "que prestan este servicio de forma prácticamente altruista". Por su parte, la presidenta de la subcomisión de derecho penitenciario del Consejo, Blanca Ramos, también ha destacado el compromiso de los abogados especializados en derecho penitenciario. Además, ha reclamado la apertura, en Ávila, de un servicio de orientación jurídico penitenciario y ha pedido a la administración que haga "un esfuerzo en esa financiación". En la inauguración también han intervenido el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero; el presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, Javier García Encinar, y la decana del Colegio de Abogados de Ávila, Sonsoles Jiménez Herrero, que ha destacado la alta participación en las jornadas, con más de un centenar de letrados y letradas. TEMAS A DEBATE Bajo el lema 'Derechos en prisión: compromiso y acción', en las jornadas también se analizarán las 'Reglas de Bangkok' para el tratamiento de las reclusas. "Estas normas no son vinculantes, solo orientativas, es conveniente examinar su aplicación en nuestro país", ha considerado Ortega. Además, se revisará la implantación del sistema de comunicación por videoconferencia entre colegios de la abogacía y centros penitenciarios en una mesa redonda que contará con la presencia de la decana del Colegio de Sabadell, Eulàlia Barros, y el abogado Jorge Postigo Rosa y Blanca Ramos. La deontología, el papel del juez de vigilancia penitenciaria o la evolución de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria son otros de los temas que se van a abordar en las jornadas.