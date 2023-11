Gobierno Vasco cree que formar un Gobierno cuanto antes sería "el mejor remedio contra el mal clima generado en España"

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha asegurado este jueves que formar "cuanto antes" un Gobierno "duradero" sería "el mejor remedio" contra "el mal clima que se generado en España y, especialmente, en Madrid". Zupiria se ha referido, de esta manera, en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, al acuerdo cerrado por PSOE y Junts para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez. El portavoz del Ejecutivo autónomo ha destacado que, "indudablemente", formar un Gobierno y que además tuviera "durabilidad" sería "la mejor noticia" que pudiera haber, ya que, entre otras cuestiones, "es conveniente para todo y, especialmente, para los servicios que necesitamos los ciudadanos y para el funcionamiento normal de nuestra sociedad". "Además, visto el mal clima generado en España y, especialmente en Madrid, formar cuanto antes un Gobierno duradero sería el mejor remedio contra eso. Por lo tanto, espero que se forme Gobierno cuanto antes, y que además tenga los cimientos para que sea duradero", ha insistido. En cuanto a la postura que vaya a mantener el PNV, Bingen Zupiria ha señalado que "no soy nadie" para hablar en nombre de la formación jeltzale y que esa cuestión "no corresponde" al Gobierno vasco, aunque ha asegurado que el PNV "sabrá qué debe negociar en cada momento y cómo debe hacer las cosas". "AUTOGOBIERNO TOTAL" En todo caso e independientemente de la decisión que tome el PNV respecto a la investidura de Sánchez, ha dicho que "la obligación" del Gobierno Vasco es "hacer cumplir" el programa de gobierno que firmaron jeltzales y PSE para formar ejecutivo, un programa en el que "el principal compromiso respecto al autogobierno es lograr un autogobierno total que aún no hemos conseguido, y lo debemos exigir una y otra vez". "El Gobierno de España adoptó en 2020 un compromiso público para completar y cumplir con ese autogobierno. Estamos a las puertas de 2024 y no ha sucedido, por lo que nos corresponde exigirlo", ha destacado.