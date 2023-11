El PSOE celebra que España está más cerca de tener un Gobierno de progreso y pide a Feijóo respetar el resultado del 23J

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, ha celebrado este jueves que España esté más cerca de tener un Gobierno de progreso y de convivencia tras el acuerdo suscrito con Junts, que abona la investidura de Pedro Sánchez, y ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que abandone la estrategia de "mentiras y odio" y respete el resultado que arrojaron las urnas el pasado 23 de julio. En una declaración desde Ferraz sin preguntas, Alegría ha puesto de relieve que ese día los españoles "dijeron 'no' a un Gobierno del PP y Vox y 'sí' a un Gobierno del PSOE, dijeron 'no' al retroceso y al enfrentamiento, y dijeron 'sí' al acuerdo, a la convivencia y a las políticas de igualdad, de paz y de progreso". Y fue por eso por lo que el PSOE, ha dicho, ha trabajado "desde el primer momento" para dar respuesta a ese resultado del 23J sellando acuerdos con distintas fuerzas políticas para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez "y conseguir una legislatura que permita que este país siga avanzando en la seda del crecimiento, de la consolidación de derechos y de la convivencia". "El PSOE trabaja para consolidar los derechos conseguidos y no dejar que el pasado condicione el futuro, en definitiva, para construir siempre un país mejor", ha señalado la dirigente socialista, para añadir que la España real, además de ser "plural" y "diversa", está reconocida en los 350 diputados que confirman el Congreso, "que es donde reside la soberanía nacional y donde las mayorías democráticas apruebas leyes". FEIJÓO, "PROFETA DE UN APOCALIPSIS QUE NO LLEGARÁ" Dicho esto, Alegría ha cargado las tintas contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de haber "capitulado" ante los "ultras" de dentro y de fuera de su partido y a quien ha exigido además que respete el resultado electoral y al Parlamento, y que "cumpla" con la ley y la Constitución porque "la democracia no es un cortijo que les pertenezca". "Si el señor Feijóo quiere a España la mitad de lo que dice, debería abandonar la estrategia de mentiras y odio que tratan de envenenar la convivencia entre españoles", ha manifestado la portavoz socialista. Alegría considera que el líder de los 'populares' se ha convertido en "el profeta de un apocalipsis que nunca llegará" porque todos sus pronósticos "oscuros" sobre España "fracasaron" y porque los de hoy, ha vaticinado, "fracasarán también". "Lo veremos todos. El futuro volverá a dar la razón al progreso, y el señor Feijóo será un triste recuerdo de un líder del PP que no estuvo a la altura", ha concluido.