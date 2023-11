El Parlament vota hoy constituir una ponencia redactora que elabore una ley de referéndum

El Parlament votará este jueves una moción de la CUP que pide que se constituya una ponencia redactora conjunta que elabore una proposición de ley del referéndum de autodeterminación "como paso previo a hacerlo antes de que acabe la legislatura". La iniciativa para elaborar una proposición de ley de referéndum manifiesta la necesidad de dirigirse a las Naciones Unidas y a las instituciones europeas para "reclamar una resolución democrática del conflicto basada en la autodeterminación y la amnistía". Los grupos parlamentarios de Vox y Cs presentaron este martes a la Mesa peticiones de reconsideración de la admisión a trámite de la iniciativa, y este miércoles el órgano parlamentario las ha rechazado. Fuentes parlamentarias han explicado que la Mesa ha rechazado las reconsideraciones porque no hay una obligatoriedad expresa de tumbar intencionalidades políticas de una moción y que no se aprecia continuidad en la moción de la CUP. LAS ENMIENDAS DE ERC Y JUNTS La CUP llevará su propuesta al hemiciclo en plenas negociaciones entre PSOE y Junts para la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y tras el acuerdo de los socialistas con ERC de ley de amnistía. Los 'cupaires' estaban negociando con ERC y Junts las enmiendas al texto, pero finalmente las han porque consideran que "diluían demasiado" su propuesta. Fuentes de los anticapitalistas han informado este miércoles que mantendrán intacto el texto de su moción, y reclaman "al resto de fuerzas soberanistas" que voten a favor. AVANZAR HACIA LA AUTODETERMINACIÓN En este sentido, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, avisó el jueves tras conocerse el pacto que "con la amnistía no había suficiente" e instó a avanzar hacia la autodeterminación de Catalunya una vez lograda la ley de amnistía. Aragonès anunció, tras recibir el informe del grupo de expertos para abordar un Acuerdo de claridad, que convocaría la mesa de partidos catalanes una vez superado el debate de la investidura en el Gobierno español para trasladarles su propuesta de celebrar un referéndum de independencia. En relación al acuerdo con el PSOE, ERC ha retirado dos mociones que había presentado para debatir y votar en el pleno sobre el servicio de Rodalies y sobre el déficit fiscal, tras haber pactado con los socialistas el traspaso "integral" del servicio de transporte y la condonación de hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Catalunya.