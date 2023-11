El Parlament tumba la moción de la CUP sobre un referéndum al no apoyarla ERC y JxCat

Barcelona, 9 nov (EFE).- El Parlament ha tumbado este jueves la moción presentada por la CUP para la elaboración de una nueva ley de referéndum de autodeterminación, en la que ERC y JxCat se han abstenido por discrepancias con el redactado de la iniciativa.

La moción, presentada ante el pleno por la diputada de la CUP Montserrat Vinyets, proponía "constituir de forma inmediata una ponencia redactora" que elaborase una proposición de ley del referéndum de autodeterminación, para poder celebrar un referéndum antes de terminar la próxima legislatura.

En la votación, minutos antes de que en Bruselas compareciese el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para dar detalles del acuerdo entre JxCat y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, solo los nueve diputados de la CUP ha votado a favor de la moción.

Ha habido 55 votos en contra -de PSC-Units, Vox, En Comú Podem y PPC, si bien los comunes se han abstenido en algunos puntos-, 60 abstenciones de ERC y JxCat, mientras que los seis diputados de CS -que anunció un recurso de amparo contra la moción ante el Tribunal Constitucional- no han participado en la votación.

La CUP rechazó las enmiendas presentadas por ERC y JxCat para intentar consensuar el texto, al considerar que "diluían" demasiado el contenido de la moción, que previsiblemente será rechazada, con la abstención de Esquerra y Junts y el voto en contra de una mayoría de la oposición.

En el debate de esta mañana, el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Orobitg, ha justificado la abstención de su partido a la moción porque "está descontextualizada".

Orobitg ha recordado que en 2017 ya fue aprobada una ley de referéndum, que desembocó en el 1-O, "el acto de soberanía más importante del pueblo de Cataluña de los últimos 400 años", pero "desgraciadamente" tras esa jornada no hubo "reconocimiento internacional" de Cataluña como Estado independiente.

Por su parte, la portavoz de JxCat en el Parlament, Mònica Sales, ha reconocido que la moción "ha desconcertado" a su grupo, ya que en 2017 se aprobó precisamente una ley de referéndum para amparar el 1-O: "No acabamos de entender el porqué de esta moción", ha afirmado.

Tras lamentar que la CUP no haya aceptado las enmiendas de JxCat, Sales ha dicho que su grupo comparte "el objetivo de la independencia, pero no la estrategia" de la moción, antes de añadir: "Lo que no podemos hacer es tirar cada uno por su lado".

Vox, que ha anunciado que llevarán este asunto "a los tribunales", ha obligado a interrumpir el pleno del Parlament durante media hora, en medio del debate de la moción de la CUP, al identificar errores ortográficos en el texto de la iniciativa.

Después de la intervención de Sales, la presidenta de la cámara catalana, Anna Erra, ha anunciado que había entrado una petición de reconsideración de Vox, por lo que ha tenido que suspender la sesión para reunir la Mesa y estudiar una enmienda que modificaba tres palabras del texto, por contener errores ortográficos en catalán.

El pleno se ha reanudado media hora después, con la intervención del diputado de PSC-Units Ferran Pedret, que se ha congratulado que Junts y ERC hayan decidido "apartarse de la estrategia marcada por la CUP" con una moción que representa "un error", ya que "la sociedad catalana no está" por la vía unilateral.

El portavoz parlamentario de En Comú Podem, David Cid, ha recriminado a la CUP que haya hecho coincidir su moción con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, y ha subrayado que los acuerdos de ERC y JxCat con el PSOE no son "ni una traición, ni una renuncia, ni una rendición".

CS han renunciado a participar en la votación: "Todos aquellos que han colaborado en permitir esta nueva vulneración del marco constitucional se pueden ver respondiendo ante los tribunales", ha avisado Anna Grau, portavoz naranja en el Parlament.

Desde el PPC, Daniel Serrano también ha remarcado que esta moción "no debería haberse admitido a trámite", debido a "su contenido manifiestamente inconstitucional". EFE

