El Gobierno de La Rioja usará "todas las vías legales y democráticas" frente a los "privilegios" a Cataluña

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha asegurado hoy que el Ejecutivo riojano utilizará "todas las vías legales y democráticas" que tenga "para defender los intereses de los riojanos" frente a los "privilegios" a Cataluña. Domínguez, preguntado por el acuerdo que PSOE y Junts han alcanzado para la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, ha recordado la "preocupación" que ya había trasladado el Gobierno riojano por las negociaciones que se estaban llevando a cabo. Así, ha dicho, "esas negociaciones suponían establecer privilegios financieros para una comunidad autónoma en perjuicio de los habitantes del resto". "Hoy", ha añadido, "lo que podemos decir es que el acuerdo es muy preocupante porque habla de establecer singularidades de tratamiento financiero para Cataluña". Ha añadido que "habla de cesiones de tributos sólo para Cataluña y habla del establecimiento, en definitiva, de privilegios financieros sólo para la comunidad autónoma de Cataluña". Por tanto, se ha reiterado en lo que "hoy se ha confirmado" y es que "hay dos partidos políticos que han negociado privilegios exclusivos para los habitantes de una comunidad autónoma". Se trata de algo que, para Domínguez, que "no puede ser" porque "los tratamientos de las cuestiones financieras de todos los españoles deben decidirse en los foros donde están representados todos los españoles". Ha alertado de que "la existencia de un acuerdo entre dos partidos políticos que establece privilegios exclusivos para los habitantes de una comunidad autónoma se hace perjudicando los servicios públicos que se prestan en el resto de comunidades autónomas". Es algo que, ha advertido, La Rioja no va a "tolerar" en defensa de "los intereses de los riojanos y de mejorar sus servicios públicos". Para ello, analizará "todas y cada una de las vías legales" y, de este modo, no descarta acudir a los tribunales.