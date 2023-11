Dolors Montserrat avisa que el PP no permitirá "el falso relato" sobre la amnistía y que la UE no pasará "ni una"

La portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, ha avisado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que su partido no permitirá "el falso relato" sobre la amnistía que el PSOE ha acordado con Junts y Esquerra Republicana (ERC) para amarrar la investidura de Pedro Sánchez y que la UE no dejará pasar "ni una" contra el Estado de Derecho. En una entrevista con 'Es la mañana de Federico', recogida por Europa Press, Montserrat ha celebrado que este miércoles el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, haya "exigido" por carta al Gobierno en funciones información sobre el "alcance" de la futura Ley de Amnistía sobre la que el PP español y europeo vienen advirtiendo en la Eurocámara. Una ley que, para la 'popular' catalana, supone "la demolición del Estado de Derecho" en tanto que no sólo "borrará" los delitos de corrupción cometidos durante diez años en Cataluña sino que todo apunta a que incluso incluirá a procesados por terrorismo. LO DE BOLAÑOS ES "ALUCINANTE" Por eso, ha criticado que el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, "que es el que está entregando técnicamente a España aunque el gran traidor es (Pedro) Sánchez", haya respondido, también por carta, a Bruselas que la futura Ley de Amnistía no corresponde "al ámbito de la decisión del Gobierno", sino al de los grupos parlamentarios, en tanto que serán quienes firmen y registren esa proposición de ley en el Congreso. Para la dirigente del PP, es "alucinante" la respuesta de Bolaños a Reynders teniendo en cuenta que fue él mismo quien firmó hace pocos días un acuerdo que incluía la amnistía con el líder de ERC, Oriol Junqueras, "condenado e indultado". "Poco hay ahí de grupos parlamentarios", ha repuesto. Montserrat ha cuestionado que Bolaños piense que puede "torear, como le da la gana" a Bruselas para avisarle, a renglón seguido, de que Europa "no dejará pasar ni una contra el Estado de Derecho y el olvido de la corrupción". "Y si el Gobierno maquilla la respuesta, como estamos viendo, lo vamos a denunciar y avisaremos a la UE --ha asegurado--. No vamos a permitir el falso relato de que la amnistía es por la convivencia y la concordia llegue a Europa". En este punto, Montserrat ha defendido que lo lógico sería que tanto el PP, como Vox y Ciudadanos en Europa hicieran de esta situación "una causa común" porque "lo que está en juego es la nación española", recordando cómo en su día la unidad de todos los partidos europeísta y constitucionalistas consiguieron levantar la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont.