Diego López: "Jugar en el Bernabéu es un plus, no nos arrugamos ante nadie"

Valencia, 9 nov (EFE).- El atacante del Valencia Diego López aseguró que jugar en el Santiago Bernabéu, en el que visitarán este sábado al Real Madrid, supone un extra de motivación y, aunque auguró que será complicado, se mostró seguro de que darán la cara como hacen siempre.

"Tenemos ya ganas de que llegue el partido. Jugar en el Bernabéu es un plus extra de motivación", señaló en una entrevista en la radio del club en la que resaltó el potencial y el recorrido de su rival.

"Tiene el historial que tiene. Es un grande de España y de Europa. Sabemos que va a ser difícil, pero no nos arrugamos ante nadie. Echaremos de menos a la afición porque son el 'jugador número 12' en Mestalla, pero vamos a competir sin miedo, somos el Valencia”, resaltó.

El jugador asturiano resaltó el "buen momento" por el que atraviesan y recordó que no han perdido en las últimas cuatro jornadas de la Liga y que tampoco lo hicieron en la Copa.

"Estamos analizando mucho al Real Madrid, aunque estamos centrados en nosotros, en tener personalidad y vamos allí a ganar. Es un partido más y vamos con la ilusión de conseguir los tres puntos con nuestra identidad”, destacó el extremo, que explicó que el técnico Rubén Baraja les recuerda cada semana que o juegan al 200% o no conseguirán "nada".

Diego López fue el autor del tanto que dio el triunfo al Valencia en el duelo que ambos equipos disputaron al final de la pasada campaña en Mestalla y reconoció que lo ha visto en multitud de ocasiones y que aún lo hace. "Siempre estoy atento a esos tipos de golpeos por si toca en alguien para anticiparme. La camiseta del gol la tiene mi padre, que le gusta mucho enmarcarlas”, explicó.

"Siempre he sido un jugador de área esperando a que me caiga el balón. Me gusta estar en esas zonas y buscar el gol. El gol está en el área y hay que estar ahí. Tuve la suerte de que los tres goles y la asistencia sirvieron para dar puntos y ayudar al equipo a conseguir el objetivo la temporada pasada", apuntó.

Formado en la cantera Sporting de Gijón, Diego López pasó por la cantera del Madrid. "Estuve allí un año. Fue difícil porque era el primer año fuera de casa, lejos de la familia. Hice grandes amigos. A nivel futbolístico, metí más de veinte goles. Fue un año de aprendizaje, me ayudó mucho a crecer como persona y futbolista. Me ha servido para estar hoy aquí", recordó.

Preguntado por la coincidencia en el primer equipo desde que Baraja se hizo cargo del equipo de varios jóvenes, señaló que es importante que dado que el técnico les da oportunidades no vayan "con el freno de mano puesto".

"No teníamos ni tenemos nada que perder y vamos con esas ganas y ambición de querer disfrutar mucho. Aparecimos en una situación complicada y también aparecimos de esa forma porque el míster nos da la confianza de ponernos a jugar y de darnos la tranquilidad de que hay que ir sin miedo, que estamos ahí para ayudar y que si estamos aquí es porque podemos hacerlo", resaltó. EFE

nhp/asc