CAF se adjudica un contrato por más de 500 millones para suministrar trenes en Reino Unido

San Sebastián, 9 nov (EFECOM).- La empresa CAF se ha adjudicado un contrato del operador británico London North Eastern Railway (LNER) que incluye el suministro de 10 trenes del tipo "tri-modo", el que puede operar en modo eléctrico, diésel o con baterías, por un importe que supera los 500 millones de euros.

La firma vasca ha informado este jueves en un comunicado de que la operación también incluye los servicios de mantenimiento de las unidades durante ocho años.

El contrato obtenido contempla el coste de compra de los trenes por parte de Porterbrook, compañía de leasing ferroviario que alquilará posteriormente las unidades al operador LNER, ha precisado la fuente.

Las unidades, formadas por 10 coches cada una, se basarán en la plataforma de CAF denominada Civity UK, diseñada para los servicios "intercity".

La nueva flota de vehículos dará servicio concretamente en la East Coast Main Line (ECML), operada por LNER, y podrá circular tanto en los tramos electrificados de la red como en las rutas no electrificadas, lo que aumenta la eficiencia y flexibilidad para la operación de sus servicios ferroviarios.

CAF prevé que el montaje final de las unidades se lleve a cabo en la planta que tiene en la localidad de Newport, en Gales, que se encuentra operativa desde septiembre de 2018, y cuenta en la actualidad con una plantilla de cerca de 220 personas.

Estas instalaciones están diseñadas para la fabricación de todo tipo de vehículos ferroviarios ya que en ellas se hace tanto el montaje como el acabado de vehículos, así como las pruebas necesarias para la puesta en servicio.

La empresa asegura que este contrato reafirma su apuesta en el mercado británico, donde ha desarrollado en los últimos años varios contratos con diversos operadores, como First Group, Arriva, Serco Group, West Midlands Trains, Transport for Wales, Transport for London o West Midlands Metro, por un volumen global de más de 2.500 millones de euros. EFECOM

