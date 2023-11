Abascal se declara "conmocionado" por el ataque a Vidal-Quadras y espera que los culpables "nunca sean amnistiados"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha declarado este jueves "conmocionado y afectado" por el ataque contra Alejo Vidal-Quadras, que ha recibido un disparo en la cara en el barrio madrileño de Salamanca, y ha pedido que los culpables sean "atrapados cuanto antes y que nadie les amnistíe nunca". El exlíder 'popular' en Cataluña y expresidente provisional de Vox, de 78 años, ha recibido el disparo al mediodía, y ha sido trasladado consciente a un hospital en Madrid. Por el momento, se desconocen las causas del suceso. Abascal ha señalado que es "muy pronto" para aventurar hipótesis sobre lo ocurrido, pero ha asegurado que Vox "no descarta absolutamente nada" y que "evidentemente parece un atentado". "Que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atrapen cuanto antes a estos asesinos y que nadie les amnistíe nunca", ha dicho en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox. Además, ha ironizado sobre las reacciones de otros partidos: "No esperamos otra cosa que lo de siempre, que lo condene la gente decente, incluso que algunos de los que condenan este tipo de atentados a la vez tengan la indecencia de pactar con los que no condenan el terrorismo", ha dicho. Además, ha aprovechado para destacar que Vidal-Quadras, al que ha llamado "amigo", es una persona que se caracteriza "por su defensa de la nación, de la libertad y de las instituciones" en Cataluña y que "defendió la libertad frente a regímenes totalitaristas durante toda su etapa política".