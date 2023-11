Temas del día de EFE España del miércoles 8 de noviembre de 2023

INVESTIDURA SÁNCHEZ

Madrid - Las expectativas de que pudiera celebrarse el debate de investidura de Pedro Sánchez esta semana se disipan con las negociaciones entre el PSOE y Junts estancadas, mientras crece la presión de PP y Vox por la futura ley de amnistía y se traslada a la calle con un nuevo frente de tensión por las manifestaciones diarias ante sedes del PSOE.

TRASPASO RODALIES

Madrid - Los trabajadores de Renfe y Adif detallan por qué han convocado 5 días de huelga en el 'black friday' y en la semana del puente de diciembre tras el compromiso adquirido por el PSOE de transferir la gestión de Rodalies (cercanías catalanas) a la Generalitat de Cataluña si se mantiene en el Ejecutivo.

(Rueda de prensa de los sindicatos a las 10:00 horas)

RECONSTRUCCIÓN ABDOMEN

Barcelona - El Hospital de Sant Pau presenta la primera reconstrucción de abdomen que recupera totalmente su funcionalidad, una intervención que a menudo es la mejor opción en pacientes oncológicos que requieren extirpaciones muy grandes en la pared abdominal.

(Presentación de la reconstrucción a las 12:00 horas)

SANIDAD TRASPLANTES

Madrid - La donación de órganos en asistolia (en ausencia de latido) es la "gran promesa" para los pacientes que precisan un trasplante, si bien a día de hoy solo se practica en 23 países, como repasa en una entrevista con EFE la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil, en vísperas de la reunión de alto nivel de expertos en donaciones y trasplantes de todo el mundo en Santander. Por Begoña Fernández.

ENFERMEDADES RARAS

Madrid - La Hipertensión Arterial Pulmonar es una enfermedad rara e incapacitante que afecta a 1,6 personas por cada 100.000 habitantes, principalmente a mujeres entre 30 y 50 años, cuyos síntomas suelen confundirse con cansancio, ansiedad o estrés y condena a los pacientes a vivir con fatiga y cansancio permanente. Por Carlos Rubio.

ASTROFISICA GALAXIAS

Madrid - Las extraordinarias capacidades del telescopio James Webb están revolucionando la astrofísica, desvelando que el universo lejano no es exactamente como los científicos esperaban. Ahora, los resultados de nuevas observaciones se publican en la revista Nature, en un artículo liderado por españoles.

LATIN GRAMMY (ENTREVISTA)

Madrid - A pocos días de que arranque en Sevilla la gran semana de los Latin Grammy, que por primera vez en su historia sale de EEUU, EFE entrevista a los miembros de la banda española Arde Bogotá, nominados en dos categorías, mejor canción y mejor álbum de rock. Por Javier Herrero.

CENTENARIO CHILLIDA

San Sebastián - La Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce presenta los actos programados para celebrar el centenario del nacimiento del escultor donostiarra.

(La presentación comienza a las 12.00 horas)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Barcelona.- INVESTIDURA SÁNCHEZ.- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, protagoniza una nueva sesión de control en el pleno del Parlament, a la espera de que culmine la negociación entre JxCat y PSOE. Parlament. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Madrid.- AMNISTÍA PROCÉS.- El pleno del Senado aprueba la toma en consideración de una propuesta de reforma del reglamento del Senado promovida por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, para dilatar la tramitación de proposiciones de ley procedentes del Congreso, como es el caso de la ley de amnistía. Senado (Último punto del orden del día). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- INFORME UE.- El secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, interviene en la presentación del "Informe sobre el estado de la UE" elaborado por la Fundación Alternativas. Sede de la Comisión Europea en Madrid. Castellana, 46.

11:00h.- Madrid.- AMNISTÍA PROCÈS.- El grupo parlamentario del PP organiza en el Congreso las jornadas "Frente a la Amnistía: igualdad, libertad y dignidad" en las que participan catedráticos de Derecho Constitucional, Procesal, Administrativo o Penal. A las 12:30 interviene el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sala Constitucional. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:45h.- Barcelona.- CUMBRE ALCALDES.- Alcaldes europeos se reúnen en Barcelona para acordar una declaración de refuerzo de la democracia y del papel de las urbes en la UE. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el edil de Tallin y representante de Eurocities, Mihhail Kölvart, y la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, presentan la declaración. Auditorio Smart City Expo. (Mudo y foto de familia a las 11.00) (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:10h.- Madrid.- ECONOMÍA CONFERENCIA.- La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño participa, virtualmente, en la conferencia 'International AI Summit', organizada por Forum Europe y Euronews'.

09:15h.- Madrid.- ENCUENTRO BANCA.- 30 Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte y ABC. Hotel Meliá Castilla. C/ Poeta Joan Maragall, 43. (Texto)

09:30h.- Madrid.- PESCA UE.- El Consejo Consultivo de Pesca de Larga Distancia de la Unión Europea celebra su comité ejecutivo en Madrid, con la participación de la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, representantes de la Comisión Europea, del sector y de las ONG, para abordar cuestiones como la gobernanza internacional de los océanos y los acuerdos pesqueros. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- TRASPASO RODALIES.- Los sindicatos de Renfe y Adif ofrecen una conferencia de prensa sobre los acuerdos alcanzados para convocar cinco días de huelga de 24 horas en ambas empresas. Avenida de la Ciudad de Barcelona, 10. Sótano 2º. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO IBERDROLA.- El exministro de Industria José Manuel Soria declara como testigo en el juicio por presunta manipulación del precio de la luz por parte de Iberdrola Generación. Audiencia Nacional, c/ Límite. (Texto)(Vídeo)

11:30h.- Tres Cantos (Madrid).- INDUSTRIA MEDIDAS.- El ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez, visita la sede del Centro Español de Meteorología (CEM). C/ del Alfar, 2. Tres Cantos (Madrid).

11:30h.- Sevilla.- COMERCIO ELECTRÓNICO.- Presentación de la iniciativa ‘Personas que nos mueven’ en Sevilla, un acto organizado por Amazon para presentar los datos del estudio ‘El impacto del comercio electrónico en la vida de las personas’. Estación de Sevilla-Santa Justa, vestíbulo de la entrada principal.

11:30h.- Sevilla.- PRECIO ACEITE.- El secretario general de FACUA informa sobre una denuncia ante la CNMC por un posible pacto de precios en aceites de oliva. Sede de Facua. C/Bécquer, 25 (Texto).

12:30h.- Madrid.- TELEFÓNICA RESULTADOS.- Telefónica presenta resultados de los tres primeros trimestres del año y su nuevo plan estratégico. A las 13:00 horas habrá conferencia con analistas. A las 14:00h presenta su plan estratégico hasta 2026 en un encuentro con inversores. (Texto)

14:45h.- Logroño.- INVESTIGACIÓN VINO.- Los últimos avances que ayudan a elaborar uvas y vinos mejores, más sanos y más seguros se presentan en el II Congreso Internacional de Ciencias de la Vid y el Vino, que reúnen a cerca de 300 expertos de 24 países. Riojaforum. C/San Millán, 23. (Texto)

17:00h.- Barcelona.- ZONAS FRANCAS.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la presidenta de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), Claudia Pellerano, intervienen en la clausura de la XXVI Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica. DFactory Barcelona. Zona Franca de Barcelona. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO CHARLINES.- La Audiencia Nacional continúa el juicio al clan de los Charlines por blanqueo del dinero procedente del narcotráfico con el resto de defensas que quedan por informar antes de dejarlo visto para sentencia. Audiencia Nacional.

10:30h.- Paracuellos de Jarama (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, visita la Brigada de Paracaidistas y mantiene una videoconferencia con el jefe del contingente desplegado en el Líbano y jefe de la BRIPAC, el general de brigada Luis Jesús Fernández Herrero, en la Base Príncipe. Carretera M-108 (Torrejón-Ajalvir) kilómetro 4,400. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- INMIGRANTES ASILO.- El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, visita la nueva sede de la Oficina de Asilo y Refugio. C/ Arturo Soria, 109. (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Fuentesaúco (Zamora).- INTERIOR SEGURIDAD.- El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, inaugura el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Fuentesaúco (Zamora). Carretera de Feuntesaúco a Fuentelapeña 1. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- INTERIOR UE.- El ministro del interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, clausura el Seminario sobre prioridades en la Estrategia contra el crimen organizado 2021-2025 y los delitos contra el medio ambiente, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE. NH Collection Madrid Eurobuilding. C/ Padre Damián, 23.

13:00h.- Madrid.- JUANA CANAL.- El juzgado de Madrid que investiga la muerte de Juana Canal, desaparecida en 2003 y cuyo cadáver fue encontrado en 2019, celebra la vista prevista en la Ley del Jurado en la que las partes se pronuncian sobre la futura apertura del juicio oral. Juzgado de Instrucción 21 de Plaza de Castilla. (Texto)

SOCIEDAD

09:30 horas.- Cartagena (Murcia).- INCENDIO DISCOTECAS.- Pleno de la Asamblea de Murcia que debate la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el incendio en Atalayas del 1 de octubre que dejó 13 fallecidos. (Texto)

10:00h.- Madrid.- DESASTRES INFORME.- El ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, interviene en la presentación del Informe Mundial sobre Desastres 2022, elaborado por Cruz Roja Española, en Madrid. Avenida de la Reina Victoria, 26.

10:00h.- Málaga.- SOCIEDAD ISLAMOFOBIA.- La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes organiza en Málaga el V Congreso Nacional 'Desmontando la islamofobia'. Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.

10:30h.- Madrid.- SALUD DIABETES.- La Federación Española de Diabetes (FEDE) presenta en rueda de prensa los resultados de una nueva encuesta sobre las prioridades de los diabéticos para mejorar su calidad de vida. Sede de FENIN. Calle Villanueva, 20.

11:00h.- Torroella de Montgrí (Girona).- FIGURAS CAGANER.- Caganer.com presenta su colección para esta navidad. Av.Francesc Macià, 11.(Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- BULOS DESINFORMACIÓN.- El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, interviene en la mesa redonda 'Bulos y desinformación. Cómo afecta a las personas mayores', organizada por la ONCE y Servimedia. Sede de Por Talento Digital de Fundación ONCE. C/ Fray Luis de León, 11.

12:00h.- Armilla (Granada).- VIOLENCIA MACHISTA.- Minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Armilla (Granada) en señal de repulsa por la última agresión machista, una mujer apuñalada anoche por un hombre, ya detenido. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA MACHISTA.- La presidenta de ONU Mujeres en España, Ewa Widlack, y la filósofa Clara Serra participan en la jornada "Violencia de género, un panorama global", que organiza Cruz Roja. Calle Girona, 34. (Texto)

18:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN INFANTIL.- CCOO convoca una concentración en la Puerta del Sol para que se desbloquee la negociación colectiva en la Educación Infantil. Asiste Unai Sordo, secretario general de CCOO; Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO; e Isabel Galvín, secretaria general de esta federación de Madrid. Puerta del Sol. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- RECONSTRUCCIÓN ABDOMEN.- El conseller catalán de Salud, Manel Balcells, y el equipo médico del hospital Sant Pau presentan la primera reconstrucción de abdomen que recupera totalmente su funcionalidad. Calle Sant Quintí, 89, Bloc A - 3a planta. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Barcelona.- CIUDADES INTELIGENTES.- Presentación del proyecto Atenea, una colaboración público-privada para poner la inteligencia artificial al servicio de la gente mayor, un acto que preside el conseller catalán de Derechos Sociales, Carles Campuzano. Fira Gran Via. Estand D60, Pabellón 2. (Texto)

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:30h.- Madrid.- CULTURA ÓPERA.- El Teatro Real presenta la ópera "Halka", de Stanisław Moniuszko, con asistencia del tenor Piotr Beczała (Jontek), la soprano Corinne Winters (Halka) y el director musical, Łukasz Borowicz, entre otros. c/ Carlos III. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- GASTRONOMÍA LIBRO.- Inés Ortega, hija de Simone Ortega, y el ilustrador Javier Mariscal presentan una nueva edición limitada ilustrada del clásico por excelencia "1080 recetas de cocina". Only You Hotel Atocha. Paseo de la Infanta Isabel, 13. (Texto)

10:30h.- Málaga.- FESTIVAL TEATRO.- Presentación del 41 Festival de Teatro de Málaga, que ofrecerá 37 espectáculos del 9 al 28 de enero de 2024. Teatro Cervantes. (Texto)

11:00h.- Valladolid.- CONCURSO TAPAS.- Dieciséis cocineros de cinco continentes disputan el VII Campeonato Mundial de Tapas. A las 19:30 horas, fallo de los jurados y entrega de premios. Cúpula del Milenio. (Texto) (Foto)

12:00h.- San Sebastián.- CENTENARIO CHILLIDA.- Presentación de la programación del centenario del nacimiento del escultor Eduardo Chillida. Palacio Miramar. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Valladolid.- CULTURA TEATRO.- El actor Carlos Hipólito, el director Yayo Cáceres y el dramaturgo Álvaro Tato presentan la representación teatral "Burro". Teatro Calderón. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:15h.- Arrankudiaga (Bizkaia).- SERIES RODAJE.- Visita de medios de comunicación al inicio de la grabación de la serie "Querer", de Alauda Ruiz de Azua. Arane Auzoa, 2. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- TEATRO ESPAÑOL.- El Teatro Español inaugura la exposición "440 Teatro Español. El más antiguo de Europa (1583-2023)". Plaza de Santa Ana. (Texto)(Vídeo)

13:00h.- Madrid.- PREMIO PLANETA.- Presentación de las obras ganadora y finalista del Premio Planeta de Novela 2023. Instituto Cervantes. (Texto) (Foto)

19:30h.- Valladolid.- CONCURSO TAPAS.- Fallo de los jurados y entrega de premios a los vencedores del XIX Concurso Nacional de Tapas y VII Campeonato Mundial de Tapas "Ciudad de Valladolid" Cúpula del Milenio (Texto) (Foto)

