Sylla: "Sabía que era cuestión de tiempo que las cosas salieran bien"

Valladolid, 8 nov (EFE).- El delantero del Real Valladolid Mamadou Sylla ha afirmado este miércoles, tras recoger el premio al mejor jugador del equipo del mes de octubre, que desde que llegó al club blanquivioleta sabía que "era cuestión de tiempo que las cosas salieran bien".

En este sentido, ha indicado que, cuando le llegó la oferta del Real Valladolid no tuvo "ninguna duda" al aceptarla "porque es un club grande, que tenía a buenos futbolistas" y, una vez se ha adaptado, ha conseguido progresar y hacerse con un protagonismo en el esquema de Paulo Pezzolano.

"Siempre he contado con la confianza del club y con la del entrenador, y eso también contribuye a que todo vaya saliendo bien", ha añadido Sylla, quien ya contabiliza cuatro goles en su casillero particular y que aspira a superar su récord de once tantos.

En este sentido, ha apuntado que durante un encuentro con las peñas, prometió a un socio que llegaría a los 14 goles, y quiere cumplir esa promesa, pero, sobre todo, su deseo es "aportar el máximo y que eso beneficie al equipo y se sumen victorias".

Porque uno de sus goles lo marcó ante el Eibar, pero el partido acabó en una contundente derrota por 5-1 "que no se podría llamar accidente, pero que ha servido para aprender, corregir errores y reivindicar el trabajo en Copa y ante el Tenerife", ha dicho.

Cree que ha tenido opciones de "marcar algún tanto más", y por eso su objetivo es "seguir creciendo y mejorando" junto a sus compañeros, para que este sábado, ante el Rácing Club de Santander y el día 17, ante Leganés, también se gane.

Cuestionado sobre las críticas de los aficionados hacia Pezzolano, ha señalado que "no debe ser fácil estar en su piel", pero son situaciones "que forman parte del día a día de jugadores y técnicos y hay que asumirlas y tomarlas como desafíos a superar".

"Desde luego en el vestuario, el apoyo es unánime hacia el míster", ha dicho Sylla, que se ha ganado su presencia en el once titular del Real Valladolid, gracias a su constancia y a su entrega, que han sido premiadas por los seguidores blanquivioletas. EFE

