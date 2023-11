S&P considera que el acuerdo con ERC para condonar la deuda tendría "un impacto positivo"

Madrid, 8 nov (EFECOM).- La agencia de calificación de riesgo crediticio S&P considera que el acuerdo del PSOE con ERC para absorber parte de la deuda de Cataluña, y que podría conllevar un alivio similar en otras regiones, "reduciría los pagos de intereses y tendría un impacto positivo en los balances operativos".

Así lo indica la agencia en un documento en el alerta de que dicho acuerdo "podría generar riesgo moral al disminuir los incentivos para que las regiones limiten el crecimiento de la deuda, anticipando medidas similares en el futuro".

S&P hace referencia al acuerdo alcanzado por el PSOE con ERC el pasado 2 de noviembre para absorber 15.000 millones de euros de la deuda que Cataluña tiene con el gobierno central y que forma parte de las negociaciones para la formación de un nuevo Ejecutivo, tras las elecciones generales de julio de 2023.

El acuerdo contempla la extensión del alivio de la deuda a otras regiones de estatus normal e incluye la posibilidad de transferir recursos para cancelar deudas pendientes con terceros, además del Estado, una disposición que "parece estar diseñada para tener en cuenta las grandes asimetrías tanto en la carga de la deuda como en el perfil de la deuda en diferentes regiones".

Aclara, no obstante, que todavía no puede evaluar "con precisión el impacto que tendría (la medida) en cada entidad calificada individualmente", ya que el acuerdo "no incluye detalles completos sobre el cálculo subyacente, ni cómo se calcularía el apoyo para regiones distintas de Cataluña".

S&P remarca que si se implementa el acuerdo, es probable que evalúen el impacto en las calificaciones de las regiones desde neutral hasta positivo, dependiendo de su alcance, aunque insiste en que "esta medida solo aborda las consecuencias de desequilibrios presupuestarios previos".

Así, considera que sin una reforma estructural del sistema de financiación autonómica, la absorción de la deuda podría mejorar temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría déficits renovados.

El documento explica que esta medida y su correspondiente aumento en la deuda del gobierno central "no tendría impacto en nuestras calificaciones crediticias soberanas para España (A/Estable/A-1)". EFECOM

rco/jlm