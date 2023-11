PSOECyL pide a Mañueco que "dé la cara" y se haga responsable tras los "gestos machistas y obscenos" de Gallardo (Vox)

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco --ausente en el Hemiciclo en el momento de la intervención del socialista-- para que "dé la cara" y se haga responsable de todo lo sucedido en las Cortes tras los "gestos machistas y obscenos" que, según ha reafirmado, ha dirigido el vicepresidente, Juan García-Gallardo, a dos procuradoras del PSOE. Tudanca ha hecho este llamamiento expreso a Fernández Mañueco después de que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, le haya retirado el uso de la palabra que el socialista había pedido para trasladar su explicación sobre los gestos realizados por García-Gallardo, que también ha intervenido en el pleno para dar su versión de los hechos. "No tiene la palabra, ha finalizado ya", le ha advertido Carlos Pollán tras cerca de un minuto de intervención de Tudanca al amparo del Reglamento de las Cortes. "Porque usted lo diga, señor presidente", ha respondido Tudanca desde su escaño para insistir en que el vicepresidente de la Junta ha hecho "un gesto obsceno y machista" a dos procuradoras socialistas. "Usted no puede permitir que esos gestos machistas y obscenos se den en este Parlamento, el señor vicepresidente tiene que ser expulsado de este pleno", ha exigido Tudanca a Pollán tras lo que ha pedido la presencia de Fernández Mañueco en la Cámara para "dar la cara y hacerse responsable". Por su parte, Pollán ha recordado a Luis Tudanca que le ha llamado al orden por segunda vez --también ha llamado al orden dos veces al vicepresidente-- y la ha advertido de que si le tiene que llamar por tercera vez el socialista tendrá que abandonar el hemiciclo. "Hoy se ha atacado una vez más por parte del vicepresidente del señor Mañueco a la dignidad de este Grupo Parlamentario, a la dignidad de las mujeres, a la dignidad de este Parlamento, a la dignidad de los castellanos y los leoneses", ha lamentado Tudanca al inicio de su intervención que ha realizado "obligado una vez más" para defender su dignidad "frente al Partido Popular, frente a Vox y frente al Gobierno de la Junta de Castilla y León". Tudanca se ha dirigido a García-Gallardo para explicarle que hubiera sido muy fácil que se levantara de su escaño para, "al menos, pedir perdón". "Hubiera sido muy fácil que no hubiera insistido de nuevo en su ataque a las mujeres, ¡qué obsesión!, señor García-Gallardo, ¡qué obsesión!", ha exclamado el socialista que ha achacado esa "obsesión" del político de Vox al hecho de saberse conocedor que las mujeres y el feminismo son los que han parado "a los fascistas y a los franquistas". "¿Sabe por qué tiene esa obsesión? Porque los que les han parado y los que les volverán a parar una vez tras otra a los fascistas, a los franquistas y al Partido Popular serán las mujeres de este país, y el feminismo, y usted no puede resistirlo", ha manifestado en concreto.