Méndez: “Todo derbi tiene un componente emocional que te motiva”

Valencia, 8 nov (EFE).- La defensa levantinista María Méndez expresó este miércoles que “todo derbi tiene un componente emocional que te motiva, que te hace que toda la semana se lleve con mucha más ilusión porque queremos llevarnos el partido”.

“Somos conscientes de que no dejan de ser tres puntos más, pero queremos llevárnoslo con nuestra afición”, dijo Méndez este miércoles en una firma de autógrafos en la tienda del club levantinista junto a Alba Redondo y Silvia Lloris.

Méndez, que marcó en el último partido con la selección, dijo que “al final a veces no entra la bola y tienes que seguir intentándolo, entró con la selección, no entró con el club… Tampoco es una cosa que me preocupe, que lo meta quien pueda. Pero también es un reto que tengo por delante y por qué no volver a repetir ese gol en el derbi”.

Sobre la buena dinámica del Levante, que es cuarto con quince puntos y empatado con el Madrid CFF, que es tercero, dijo que “la esencia del equipo es intentar sumar los tres puntos cada fin de semana y no meternos presiones de ningún tipo, sino trabajar más que ningún equipo”.

“La Liga es muy larga y queremos estar ahí arriba durante el máximo tiempo posible, por qué no pelear por los puestos de arriba contra los equipos grandes”, finalizó. EFE

