La sexta noche de protestas en Ferraz reúne a 1.500 personas en una jornada tranquila y sin incidentes

La sexta noche de manifestaciones en la calle Ferraz, donde se ubica la sede nacional del PSOE, ha reunido a 1.500 personas --según datos de la Delegación del Gobierno-- en una jornada que discurre por el momento de forma pacífica sin que se hayan registrado detenidos ni heridos. Eso sí, como en anteriores jornadas se han vuelto a escuchar proclamas contra Pedro Sánchez, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska o el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi y se han visto pancartas contra la amnistía como "viva la unidad de España" o "Amnistía no". Si bien la jornada ha discurrido desde el comienzo de forma pacífica y los efectivos de la Policía Nacional no se han equipado con cascos, como sí ocurrió el martes, se han vivido ciertos momentos de tensión cuando los manifestantes se han encarado con una gran pitada y han logrado sacar del tumulto a dos personas que portaban una bandera franquista y pasamontañas. Al grito de "que den la cara", "fuera" o "esa bandera no nos representa" han logrado que la Policía retirara del gentío a estas dos personas, un hombre y una mujer, abandonando finalmente la concentración entre aplausos a acción policial por parte de los asistentes. Precisamente, en esta jornada los cánticos hacia la Policía han sido muy distintos a los escuchados en manifestaciones atrás. Esta vez les han animado a "unirse" a sus protestas y les han coreado varios "vivas". Así, las frases más repetidas a lo largo de la noche han vuelto a ser "Puigdemont a prisión", "Pedro Sánchez hijo de puta", "prensa española manipuladora", "esta amnistía la vamos a parar" o "Sánchez, si tienes cojones convoca elecciones". No obstante, también se han podido escuchar otras contra el Rey como "Felipe, masón, defiende tu nación" y contra los migrantes con el "illa, Illa, las vallas a Melilla" o "España es cristiana, no musulmana". Tampoco han faltado cánticos hacia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no sumarse a la protesta: "Dónde está no se ve el gallego del PP" o "PSOE, PP la misma mierda es".