La Rioja se opone "a cualquier tipo de privilegio financiero" y pide que se convoque el Consejo de Política Fiscal

El Consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, se ha opuesto hoy "a cualquier tipo de privilegio financiero" y ha pedido que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Domínguez, preguntado por los periodistas por el hecho de que algunas comunidades ya han anunciado su intención de llevar a los tribunales la condonación de la deuda catalana, ha comenzado recordando que su Ejecutivo ha sido elegido "para defender los intereses de los riojanos". "Por eso", ha dicho, "nos vamos a oponer radical y totalmente a cualquier tipo de privilegio financiero que se establezca sólo para algunas comunidades autónomas o sólo para una en concreto". Bajo ese prisma, ha pedido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque, ha dicho, "ese es el marco en el que se deben negociar las cuestiones que afectan al dinero de todos los españoles". Para Domínguez, "lo que no puede suceder es que una negociación de tipo financiero que va a afectar a las administraciones públicas se decida entre partidos políticos". Por otro lado, ha creído que "no puede existir un privilegio financiero a una sola comunidad autónoma en el marco del proceso de una investidura, sino que tiene que hacerse por acuerdo de todos los españoles". Con respecto a si La Rioja tiene pensado trasladar una petición formal para la convocación del Consejo de Política Fiscal, ha explicado que está "valorando solicitar la convocatoria del Consejo para hablar no sólo de la cuestión de la condenación de la deuda catalana". Así, ha recordado que se han elaborado los presupuestos riojano sin que el Gobierno central haya facilitado las entregas a cuenta. "En el Consejo" de Política Fiscal "se deben discutir las cosas que importan para los presupuestos públicos y ya va siendo hora de que se convoque", ha aseverado.