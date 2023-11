La Mesa del Senado rechaza el intento del PSOE y sus socios de frenar la reforma del Reglamento del PP

La Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha rechazado las propuestas alternativas presentadas este miércoles por el PSOE y otros grupos parlamentarios del Senado tras la reunión convocada de manera extraordinaria para la reforma del Reglamento planteada por los 'populares' para dilatar la ley de amnistía. Tras la presentación de la reforma del PP y su inclusión en el orden del día del Pleno de hoy, los grupos parlamentarios tenían hasta las 12.00 horas para presentar sus proposiciones alternativas. Ante esta situación, los grupos de PSOE, ERC y Bildu, Junts, PNV y Sumar han presentado por escrito un recurso de reconsideración a la mesa por el incumplimiento de los plazos establecidos en el reglamento del Senado. Aunque no ha sido la única, ya que ERC y Bildu también han presentado un texto alternativo a esta propuesta para tratar de "evitar la utilización partidista del procedimiento legislativo". Además, Vox en otra propuesta alternativa ha optado dar la potestad a la Presidencia de la Cámara para suspender la tramitación de los proyectos de ley que no tengan informes preceptivos, como el de la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas. Sin embargo, gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el Senado, los tres escritos han sido rechazados por la Mesa y la reforma del reglamento pasará a ser tomada en consideración y posteriormente aprobada durante el pleno. A partir de ahí, se tendrá que reunir la Comisión de Reglamento para abrir un plazo de enmiendas que terminará el próximo lunes y posteriormente será sometido a Pleno para su aprobación definitiva, que previsiblemente será el próximo martes, según han adelantado fuentes parlamentarias a Europa Press. Como ya explicó este martes el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, ante las acusaciones de la inconstitucionalidad de la reforma por parte del PSOE "si hubiese visos palmarios de inconstitucionalidad, los letrados no hubiesen permitido semejante calificación" y "la Mesa lo que ha hecho es seguir escrupulosamente los trámites que dice nuestro reglamento", concluyó. El objetivo de los 'populares' es poder tramitar esta reforma de forma 'exprés' para tenerla lista antes de una eventual aprobación de la ley de amnistía en el Congreso.