El presidente del CGPJ se desmarca de la declaración institucional contra la amnistía al considerarlo "prematuro"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha explicado que en el Pleno extraordinario celebrado el pasado lunes para aprobar una declaración institucional contra la amnistía votó en blanco porque considera que este posicionamiento "a favor de una opción política" determinada es "prematuro" por cuanto aún no hay ningún texto conocido sobre la futura ley. "Al día de hoy entiendo que en tanto no se plasme la hipotética decisión sobre la amnistía en un anteproyecto o proposición de ley es prematuro un pronunciamiento del CGPJ, pues su intervención pudiera entenderse como la de un sujeto activo del debate político", ha dicho en un escrito conocido este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press. En este sentido, subraya que "la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: Es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el CGPJ evitemos la injerencia en la actividad política". No obstante, deja claro que, a su juicio, resulta "indeclinable misión del CGPJ la defensa de la actuación de los órganos jurisdiccionales", una defensa que --avanza-- "deberá proyectarse sobre cualquier actividad futura de los órganos jurisdiccionales en relación con este tema". "Desde esta perspectiva mi voto en blanco obedecería no tanto a un problema de falta de legitimidad para valorar la declaración institucional como de oportunidad", aclara. Para Guilarte, el respeto a la independencia judicial hace que "desde esta lógica" resulte "más oportuno" evitar "hoy" el pronunciamiento del CGPJ, de igual manera que asegura que se "mostraría contrario, quizás más acusadamente, a una hipotética declaración con la que se pretendiera defender preventivamente la normativa anunciada". Así, avisa de que "la relatada oportunidad es susceptible de llegar a revisarse en función de los futuros acontecimientos". "Y ello sin perjuicio de que, como sería deseable, por las Cámaras, o alguna de ellas, pueda recabarse informe de este CGPJ sobre una futura ley", reclama.